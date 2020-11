Porto Alegre Seções eleitorais no Centro Histórico de Porto Alegre registraram filas

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Fechamento de escola deixou eleitores perdidos Foto: Marcello Campos/Especial/O Sul

Seções eleitorais no Centro Histórico de Porto Alegre registraram problemas neste domingo (15) devido ao grande número de eleitores, principalmente idosos, que estavam desinformados sobre o seu local de votação.

O motivo seria o recente fechamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental Estado do Rio Grande do Sul, o que provocou a transferência do local de votação para o Colégio Parobé e outras instituições.

