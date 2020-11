Brasil Municípios brasileiros registram aglomerações em locais de votação

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Grande aglomeração foi registrada no município de Queimados (RJ) Foto: Reprodução de Internet Grande aglomeração foi registrada no município de Queimados (RJ). (Foto: Reprodução de Internet) Foto: Reprodução de Internet

Em meio à pandemia de coronavírus, o primeiro turno das eleições foi marcado por aglomerações em diversos municípios brasileiros neste domingo (15).

Dificuldades para encontrar as seções eleitorais, ausência de mesários e problemas técnicos foram alguns dos motivos para o acúmulo de eleitores nas seções. Em algumas situações, o distanciamento mínimo entre os eleitores não foi respeitado.

Em todo o País, zonas e seções eleitorais mudaram de local por causa da pandemia ou porque escolas entraram em reforma. Isso ocorreu em algumas seções em Porto Alegre.

Houve também casos de filas nos colégios por conta de muitas pessoas para votar ao mesmo tempo. Nem mesmo a antecipação no horário de votação para as 7h conteve as filas.

