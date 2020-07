Rio Grande do Sul Secretaria da Administração Penitenciária inicia divulgação sobre situação da Covid no sistema prisional

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Boletim diário informa casos confirmados, suspeitos e descartados, número de hospitalizações e eventuais óbitos. Foto: Reprodução/Google Maps Boletim diário informa casos confirmados, suspeitos e descartados, número de hospitalizações e eventuais óbitos. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

A situação da pandemia de Coronavírus no sistema prisional do Rio Grande do Sul passa a ser informada no site da Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) a partir desta quinta-feira (23). A atualização do novo espaço é feita a partir dos dados apurados pelo Departamento de Planejamento, que recebe as informações diretamente das Delegacias Regionais Penitenciárias.

Além do boletim diário, que informa casos confirmados, suspeitos e descartados, número de hospitalizações e eventuais óbitos, entre outras informações, o novo espaço tem ainda todas as normativas e publicações oficiais promovidas pela Seapen e pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) desde o início da epidemia. Também está publicado o Plano de Contingência que foi validado, ainda em março, pelo governador Eduardo Leite e pelo Grupo Interinstitucional do Sistema de Justiça.

Entre as publicações, está a atualização da Nota Técnica 1/2020, que prorrogou até 4 de agosto a suspensão de visitas presenciais nos estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul. O titular da Seapen, Cesar Faccioli, disse que a divulgação dos dados cumpre um compromisso de governo. “Temos obrigação com a transparência, então estivemos todo este tempo nos preparando para que pudéssemos fornecer esses dados, com a devida exatidão e segurança, dando nossa contribuição aos órgãos de saúde e ao enfrentamento desta pandemia pela sociedade gaúcha”, explicou.

Segundo o boletim desta quinta-feira, há 18 casos suspeitos no regime fechado e quatro no regime semiaberto colocados sob triagem/isolamento, além de três suspeitos em área de vivência do semiaberto e 35 do regime fechado.

Entre os casos confirmados, há 58 em áreas de triagem/isolamento do regime fechado e quatro do semiaberto, enquanto 313 do fechado e 68 do semiaberto estão em áreas de vivência. No total, foram descartados 2.591 casos no regime fechado e 98 no semiaberto. Há 214 recuperados do regime fechado e três no semiaberto, e dois óbitos no regime fechado. Foram testadas 3.153 pessoas e vacinadas para H1N1 20.399.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul