Pesquisa de duas professoras da Uergs pode se tornar aliada na avaliação pulmonar de pacientes com doenças respiratórias, incluindo o coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

A pesquisa das professoras Adriane Parraga e Letícia Guimarães é desenvolvida na Uergs de Guaíba. (Foto: Ascom/Uergs)

Uma pesquisa desenvolvida por duas professoras da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) em Guaíba pode se tornar aliada na avaliação pulmonar de pacientes com doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Coordenado pelas docentes do curso de Engenharia de Computação Adriane Parraga e Letícia Guimarães, o estudo iniciado em 2010 busca desenvolver um sistema inteligente e portátil de sensores que automatizam a avaliação do estado pulmonar. A ideia é construir um equipamento domiciliar que o próprio paciente possa utilizar para realizar o procedimento.

A ausculta pulmonar é o principal método utilizado para analisar o estado do sistema respiratório de um paciente, por não ser invasivo e de baixo custo. A ideia de criar um equipamento que o paciente possa manusear em sua residência permitirá a realização de atendimentos à distância, em que a própria pessoa poderá realizar o exame e encaminhar o resultado para o seu médico avaliar.

Atualmente, a equipe da pesquisa trabalha com o software do projeto, batizado de “Syslungs – o som dos pulmões”, mas já pensa na elaboração do aparelho que poderá receber o sistema. O equipamento terá um sensor que, ao ser aproximado da região pulmonar, captará os sons do pulmão e enviará as informações para um microprocessador conectado ao sensor. Assim, por meio de índices de eficiência, o aparelho apresenta ao paciente seu estado pulmonar.

De acordo com as pesquisadoras, com o alto grau de contágio do vírus que causa a Covid-19, o aparelho poderia também ser utilizado em postos de atendimento. Assim, os médicos poderiam realizar a escuta dos pulmões dos pacientes sem uma maior aproximação.

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou um edital que financiará projetos tecnológicos desenvolvidos por empresas que tenham relação com a Covid-19. Na busca de financiamento para que o projeto possa seguir adiante, o grupo de pesquisa firmou uma parceria com a start-up Way To Web Soluções Tecnológicas, fundada por estudantes do curso de Engenharia de Computação da Uergs, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), atuando como equipe médica do projeto.

