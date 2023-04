Agro Secretaria da Agricultura conduz pesquisa inédita sobre a saúde de abelhas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de mel do Brasil Foto: André Witt/Seapi

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS iniciará, na próxima semana, um projeto inédito no País. Trata-se de uma pesquisa para determinar a prevalência e os fatores de risco do ácaro Varroa destructor em colmeias no Estado, além de uma vigilância ativa para o pequeno besouro das colmeias (Aethina tumida).

O estudo, com previsão de duração até o final de maio, prevê visitas a 375 propriedades localizadas em 97 municípios gaúchos. As amostras coletadas serão compostas por 200 abelhas por colmeia, que serão analisadas no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor.

Na terça-feira (4), foi realizado um treinamento teórico-prático dos 35 servidores que irão compor as 15 equipes destacadas para ir a campo a fim de aplicar o inquérito.

“Os resultados da iniciativa poderão trazer uma série de benefícios aos apicultores gaúchos para o controle dessas enfermidades. Também vai propiciar uma maior aproximação da secretaria com a cadeia apícola, atividade na qual o Estado é destaque nacional”, disse um dos coordenadores do Programa Estadual de Sanidade Apícola da Seapi, Gustavo Diehl.

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de mel do Brasil, com 7,5 mil toneladas por ano.

