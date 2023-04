Rio Grande do Sul Obras de recuperação da ERS-585, entre Erval Seco e Seberi, serão concluídas neste mês

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

As obras são realizadas pelo Daer nos 14,35 quilômetros da rodovia Foto: Ascom/Daer As obras são realizadas pelo Daer nos 14,35 quilômetros da rodovia. (Foto: Ascom/Daer) Foto: Ascom/Daer

As obras de recuperação dos pontos críticos da ERS-585, entre Erval Seco e Seberi, no Norte do Estado, estão na etapa final. Os trabalhos, executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), serão concluídos até o fim deste mês.

As obras são realizados nos 14,35 quilômetros da rodovia. “Mapeamos toda a malha rodoviária gaúcha a fim de identificar os trechos danificados, que estão sendo priorizados com recursos para melhorias nas condições de trafegabilidade. Esse foi o caso da ERS-585, estrada que conta com aporte de, aproximadamente, R$ 3,1 milhões”, disse o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Iniciadas em março deste ano, essas atividades são fundamentais para renovar o estado da ERS-585 e contribuir com o trânsito seguro e confortável entre os municípios”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

