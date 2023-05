Rio Grande do Sul Secretaria da Agricultura publica o regulamento geral da Expointer deste ano

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Em sua 46ª edição, o evento será realizado de 26 de agosto a 3 de setembro. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) o regulamento geral da 46ª Expointer, de 26 de agosto a 3 de setembro. Um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina, a feira é realizada desde 1971 no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre).

No documento constam itens como a tabela de preços de ingressos (sem reajuste, conforme definido pela Comissão Executiva do evento): R$ 16 (inteiro) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, terão entrada gratuita. Já para os idosos (60 anos em diante) e pessoas com deficiência será cobrado 50% do bilhete. O estacionamento para visitantes, por sua vez, custará R$ 40.

Também é detalhada a tabela de valores para ocupação das áreas do parque durante a feira. Podem participar como expositores os seguintes segmentos:

– Criadores de animais.

– Agropecuaristas.

– Empresas industriais e comerciais de máquinas, implementos e equipamentos, produtos agropecuários e agrícolas.

– Entidades legalmente constituídas.

– Pessoas físicas que façam sua inscrição prévia e que assinem termos de autorização de uso e contrato com a administração do parque.

Outro aspecto contemplado pelo regulamento são as informações sobre os períodos de montagem e desmontagem dos estandes. Credenciamento e normas gerais do evento igualmente podem ser consultados. O regulamento também pode ser obtido no site estado.rs.gov.br.

O evento é promovido pelo governo do Estado (por meio da Seapi) e tem como copromotores a prefeitura de Esteio e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) e Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac).

Fórum sobre estiagem

Nesta quarta (10) e quinta-feira, às 8h30min, o auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) recebe secretários de agricultura de cidades gaúchas para a primeira edição do fórum “Estiagem em Foco”. O encontro é promovido pela Secretaria da Agricultura em conjunto com a Famurs.

A pauta inclui temas como medidas permanentes de enfrentamento aos eventos climáticos extremos (principalmente o déficit de chuvas), na agropecuária gaúcha. O fórum é transmitido ao vivo pelos canais da Seapi e da Famurs no site de vídeos Youtube. O titular da Seapi, Giovani Feltes, tratará de medidas da pasta no âmbito do programa “Avançar no Agro” para minimizar os efeitos da estiagem.

Ele ressalta: “Esse é um assunto que precisa ser debatido durante todo o ano. Muitas vezes a chuva aparece, como nos últimos dias, e o tema cai em esquecimento. Mas as ações continuam em execução por parte do Estado e precisamos do engajamento de todos para que, em situações futuras, a produção não sofra tanto, principalmente a agropecuária”.

A 30ª edição do Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS discutirá ainda políticas públicas e recursos para o setor, formas de minimizar os impactos da seca no Estado, manejo e conservação do solo, reservação de água e políticas de fomento ao pequeno produtor, entre outros temas.

(Marcello Campos)

