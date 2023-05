Porto Alegre Tratamento da água captada no Guaíba é reforçado para amenizar forte gosto e odor em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 10 de maio de 2023

Segundo o Dmae, nos próximos dias a população deve sentir uma melhora na qualidade da água

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que segue monitorando as condições da água bruta captada no Guaíba e que reforçou o seu tratamento em Porto Alegre. Após as chuvas dos últimos dias, a água que chega às casas dos porto-alegrenses apresenta forte gosto e odor.

Conforme análise preliminar, a hipótese é de que o material orgânico dos afluentes do Guaíba tenha sido arrastado, interferindo na qualidade da água captada. Não foi constatada a floração de algas nas captações analisadas. A estiagem registrada neste ano contribuiu para a presença de mais material orgânico nos rios que dão vazão ao Guaíba.

Na terça-feira (9), o Dmae informou que aumentou a dosagem de dióxido de cloro, agente pré-oxidante que auxilia na atenuação do gosto e odor da água. “Seguimos monitorando. Nos próximos dias, a população deve sentir uma melhora. Todas as ações necessárias no tratamento estão sendo adotadas. Caso seja necessário, será feita a adição de carvão ativado como segunda linha de ação”, disse o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

O problema também atinge municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre atendidos pela Corsan, que monitora a situação.

