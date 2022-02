Rio Grande do Sul Secretaria da Educação abre pré-matrículas para alunos do Ensino Médio no Estado

As inscrições podem ser feitas até 17 de fevereiro.

A Seduc (Secretaria da Educação) está oferecendo um novo período de pré-matrículas para alunos do Ensino Médio nas escolas públicas estaduais até 17 de fevereiro.

A iniciativa visa evitar a evasão escolar em função das perdas de aprendizagem causadas pela pandemia e incentivar a volta dos jovens aos estudos.

As inscrições acontecem de forma online diretamente pelo site da Seduc. Basta clicar na aba Serviços e Informações e selecionar o item “Chamada Pública Escolar”.

A Seduc reforça que, para a matrícula ser efetivada, o estudante que realizar a pré-matrícula no site precisará comparecer à escola presencialmente levando a documentação exigida.

Documentos

Certidão de nascimento do aluno ou RG, comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência do responsável; RG do responsável;

Cronograma

Até 17/2- pré-matrícula pelo site da Seduc

23/2– Designação das escolas

23/2 a 28/2– Matrículas presenciais nas escolas designadas

Calendário letivo 2022

Conforme a portaria nº 300/2021, as aulas na rede pública estadual no ano letivo de 2022 ocorrem no modelo presencial e começam no dia 21 de fevereiro e se encerram no dia 16 de dezembro.

O ano letivo de 2022 será dividido em 4 bimestres. Este formato permitirá que o planejamento e as intervenções pedagógicas tenham um melhor acompanhamento e, consequentemente, maior efetividade.

