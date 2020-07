Rio Grande do Sul Secretaria da Educação do RS oferece plataforma de apoio para o desenvolvimento de professores da rede estadual

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O objetivo é fomentar reflexões sobre a importância do cuidado da mente, do corpo, do propósito e das emoções dos educadores Foto: Divulgação O objetivo é fomentar reflexões sobre a importância do cuidado da mente, do corpo, do propósito e das emoções dos educadores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Península, disponibiliza, a partir desta segunda-feira (13), uma ferramenta de apoio socioemocional para os mais de 60 mil professores da rede estadual de ensino.

A iniciativa ocorre por meio da Vivescer, uma plataforma on-line, 100% gratuita, que oferece quatro cursos certificados com 32 horas cada. O objetivo é fomentar reflexões sobre a importância do cuidado da mente, do corpo, do propósito e das emoções dos educadores. Além disso, há uma comunidade de suporte na qual os educadores trocam experiências e materiais. Os cursos são autoinstrucionais e podem ser realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino no horário de sua preferência.

Ao final de cada jornada, os professores receberão certificado do Instituto Singularidades, referência nacional em formação de professores.

Como funciona

Ao se cadastrar na Vivescer e criar o perfil, o professor passa a fazer parte da comunidade: um espaço de reflexões e troca de ideias sobre a profissão. Nesse ambiente, é possível fazer perguntas, compartilhar relatos e vídeos sobre a prática e trocar arquivos interessantes, como textos e planos de aula.

Vivescer

Vivescer é uma palavra criada pelo escritor Guimarães Rosa. Combina duas palavras: “viver” e “ser” ou, na interpretação poética, “viver sendo”, ou “viver em constante desenvolvimento”.

A plataforma – criada em conjunto com profissionais de diferentes Estados – ajuda o professor a estar em constante desenvolvimento, além de oferecer suporte e ferramentas para superar os desafios do dia a dia.

Clique aqui para acessar a página de cadastro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul