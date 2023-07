Educação Secretaria da Educação do RS recebe até quinta-feira inscrições para cadastro reserva de contratação temporária

15 de julho de 2023

O edital do segundo semestre de 2023 é destinado a professores e servidores para atuarem nas escolas da rede estadual. (Foto: Foto: Diego da Costa)

Estão abertas, até a próxima quinta-feira (20), as inscrições para o processo de seleção de cadastro reserva para contratação temporária da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul. O edital do segundo semestre de 2023 é destinado a professores e servidores para atuarem nas escolas da rede estadual.

Para se inscrever, basta acessar a aba Contratos Temporários no site “educacao.rs.gov.br”. Ali estarão presentes as opções disponíveis conforme o cargo pretendido.

No ato da inscrição o candidato deverá optar por coordenadoria regional de educação (CRE), município e cargo/componente curricular. Após finalizada a inscrição, não serão permitidas alterações.

Ao finalizar a inscrição, o candidato vai receber um link no e-mail pessoal com um código de acesso para incluir a documentação de forma totalmente on-line.

Em caso de dúvida ou para mais informações, o candidato pode entrar em contato com a CRE para a qual deseja se inscrever.

