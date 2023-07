Notícias Homem que hostilizou Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Alex Zanatta Binotto prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba (SP) no domingo (16). (Foto: Reprodução)

Um dos acusados de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, prestou depoimento à Polícia Federal (PF) em Piracicaba (SP). Alex Zanatta Bignotto falou aos investigadores na manhã deste domingo (16). Outros dois envolvidos no episódio, o empresário Roberto Mantovani Filho e Andreia Mantovani, deverão ser ouvidos na terça-feira (18).

Moraes foi alvo de xingamentos na sexta-feira (14) no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O magistrado estava acompanhado da família. Um dos envolvidos teria agredido fisicamente o filho do ministro.

Os insultos começaram quando Moraes foi confrontado pelo trio por volta das 18h45 no horário local, segundo fontes da PF.

O advogado de Bignotto, Ralph Tórtima Stettinger Filho, afirmou ao sair do local que seu cliente nega todas as acusações. “Ele em absoluto fez qualquer ofensa ao ministro, mas nós estaremos esclarecendo isso nos autos e tudo será muito bem esclarecido no curso das investigações”.

Ralph Tórtima Stettinger Filho também assumirá a representação legal de Andreia Mantovani e do empresário Roberto Mantovani Filho, que foram mencionados pela Polícia Federal como envolvidos no caso.

Negativa

Roberto Mantovani disse, no sábado (15), que não agrediu o filho de Moraes. “Falaram que eu dei um tapa no menino, nem sabia que o Alexandre de Moraes tem filho. Eu não seria nem um tonto de chegar numa pessoa que eu nem conheço e dar um tapa. Por que eu faria isso? Eu também tenho filho e não gostaria que fizessem isso com meu filho”, declarou.

Na ocasião, ele também disse que aguardaria para saber qual acusação seria feita contra si, para poder se manifestar.

“Vou aguardar, a hora de eles me chamarem e falar, ‘você, está sendo acusado de A, de B’, daí com maior satisfação do mundo vou passar para vocês aquilo que eu estou sendo acusado e se eu fiz ou se não fiz. Eu acho que eu não fiz nada mas vou aguardar”, declarou.

Nota

Stettinger Filho divulgou uma nota em que diz que Mantovani e a mulher relatam que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao ministro foram “provavelmente” feitas por outra pessoa, e que essa confusão deu origem ao desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam Moraes.

Além disso, no texto, o casal pede desculpas pelo “mal-entendido” e destaca respeito pelas autoridades públicas e seus familiares.

