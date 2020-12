Rio Grande do Sul Secretaria da Educação lança o primeiro aplicativo gaúcho para alfabetização de estudantes

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Segundo o secretário Faisal Karam, o projeto demonstra a força e a qualidade do ensino público do RS Foto: Lucas Nogare/Seduc

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul lançou o projeto-piloto do primeiro aplicativo gaúcho para letramento e alfabetização dos estudantes.

Coordenado por alunos e professores da Escola Técnica Parobé e pelo Departamento de Planejamento da secretaria, com participação de docentes e estudantes das escolas Protásio Alves, Irmão Pedro e Dom João Becker, o projeto “Ler é Tri” visa qualificar a oralidade e a escrita, estimular o hábito da leitura e auxiliar os professores na avaliação da fluência e interpretação textual dos alunos do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental.

Por meio da gravação da leitura e do uso de trechos de obras literárias indicadas pelo professor, o aluno pratica a interpretação textual, a oralidade e enriquece a cognição na área da linguagem. O aplicativo pode ser utilizado sem a necessidade de estar conectado à internet, a não ser na hora de baixá-lo e de sincronizar os áudios produzidos pelos alunos para dentro da plataforma. A ferramenta estará disponível para download na Play Store da Google para dispositivos Android a partir da próxima semana.

Conforme o secretário da Educação, Faisal Karam, o projeto, totalmente construído e constituído por servidores da área da educação do Estado e alunos, demonstra a força e a qualidade do ensino público do Rio Grande do Sul. “Esses profissionais e estudantes dão uma dimensão muito clara da capacidade e do empenho dos professores em um ano marcado pela pandemia. Tenho certeza que esta nova ferramenta, que contribui para a alfabetização dos nossos estudantes, promove um valioso recurso pedagógico para as aulas remotas e para as aulas presenciais”, destacou Faisal.

Funcionalidades da ferramenta

O aplicativo, em sua tela inicial, apresenta campos para login e senha, por meio do e-mail educacional@educar.rs.gov.br. Em seu uso, o aplicativo é direcionado para que o smartphone seja operado na horizontal.

O estágio atual do projeto apresenta uma atividade para as crianças, o “Te Liga na Trilha”, e uma atividade voltada para a inteiração com a família chamada “Família Também Aprende”.

Dentro da plataforma, existem três teclas de ações: um ponto de interrogação com função de “help” para auxílio da execução da atividade; uma tecla para gravar, indicada pela imagem de um microfone; e uma tecla para ouvir a gravação, indicada pela imagem de um alto-falante.

O objetivo é que o app seja adotado por professores e também pelas famílias, que também poderão diagnosticar seus desempenhos. A expectativa é de que mais funcionalidades sejam oferecidas pelo app no futuro. O próximo passo será proporcionar a Avaliação Diagnóstica Digital do aluno, na qual o professor fará a avaliação do estudante dentro do aplicativo e, com isso, definir as estratégias de intervenção que usará com cada aluno.

