Porto Alegre Secretaria da Fazenda de Porto Alegre atenderá pessoas jurídicas somente de modo on-line a partir de novembro

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Contato presencial será restrito a pessoas físicas com dificuldade de acesso a internet e outros meios. (Foto: Adriana Ferrás/Arquivo SMF)

A partir de novembro, a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre atenderá de modo exclusivamente on-line os contribuintes enquadrados na categoria pessoa jurídica. Os serviços serão realizados por meio do Portal de Serviços e demais plataformas digitais. Conforme a prefeitura, a restrição tem por objetivo garantir maior eficiência na gestão.

O superintendente-adjunto da Receita Municipal, Teddy Biassusi, argumenta que a determinação leva em conta a ideia de que as empresas possuem algum grau de estrutura tecnológica capaz de garantir o contato à distância. Ele diz, ainda, que o atendimento presencial priorizará contribuintes com limitações de acesso à internet e meios tecnológicos.

Em prática desde 2020, o portal servicos.procempa.com.br soma mais de 400 mil atendimentos. Por meio da plataforma qualquer pessoa ou empresa pode encaminhar as mais variadas demandas. O contato remoto é realizado por um servidor municipal e, de acordo com a complexidade da demanda, permite um atendimento em poucas horas.

Contato

– Além do portal, as empresas têm à disposição o telefone 156 (opção 4) para contatos a partir de Porto Alegre. No caso de ligações de fora da capital gaúcha, o número é (51)) 3289-0156.

– Uma alternativa é enviar mensagem por meio do whatsapp (51) 3289-1540 ou do aplicativo “156+POA”, com download gratuito para celular.

(Marcello Campos)

