Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde apresenta ações da pasta durante a pandemia

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

A Secretaria da Saúde passa a priorizar a testagem da população de idosos sintomáticos. (Foto: Secretaria da Saúde/ Divulgação)

No fim da tarde desta sexta-feira (24), a Liderança do Governo em parceria com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou reunião em ambiente virtual com a participação da secretária estadual de Arita Bergmann e técnicos da SES RS. Ela relatou, as ações da pasta neste período da pandemia do coronavírus e respondeu questionamentos dos parlamentares e representantes de entidades. O encontro foi coordenado pelo líder do governo, Frederico Antunes, e pela presidente da comissão, deputada Zilá Breitenbach. Arita Bergmann explicou aos parlamentares de que forma o Estado pretende utilizar os R$ 52 milhões destinados em emendas parlamentares para o combate a Covid-19. A intenção é investir na compra de leitos em UTIs privadas e também de equipamentos de proteção individual (EPIs) e respiradores.

A secretária anunciou que com a chegada ao Estado de novo lote de 85 mil testes rápidos anticorpos para detecção da Covid-19, a Secretaria da Saúde (SES) passa a priorizar, a partir desta sexta-feira, a testagem da população de idosos sintomáticos. Até agora os exames eram dirigidos a profissionais da saúde e da segurança pública. Arita disse que o Governo tem uma política, uma estratégia de testes para coronavírus, com diversas ações complementares. Arita Bergmann informou que, com esse novo lote, o RS soma o recebimento de 130 mil testes rápidos vindos do Ministério da Saúde. Segundo ela, o envio dos testes para os municípios vai seguir critérios como número de habitantes e quantidade de casos confirmados.

O Governo do Estado realizou também na tarde desta sexta-feira (24) o pagamento de R$ 43 milhões aos municípios para manter programas municipais como Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Primeira Infância Melhor (PIM) e outros. Além disso, também foi paga a 11ª parcela (de um total de 16) da dívida do Estado com os municípios, no valor de R$ 13,5 milhões. O valor refere-se a repasses atrasados entre os anos de 2014 e 2018 com as prefeituras e são relativos à Estratégia da Saúde da Família (ESF), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies) e Vigilância do Trabalhador, deixando quitadas todas as pendências de agosto de 2018.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul