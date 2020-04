Rio Grande do Sul Polícia Civil prende duas pessoas por tráfico de drogas no centro de Bagé

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Os agentes efetuaram a abordagem, sendo que foi localizado um tijolo de maconha pesando aproximadamente 350 gramas nas bagagens de mãos. (Foto: Draco/Bagé)

Após receber a informação que duas mulheres estavam no centro da cidade de Bagé transportando droga em seus pertences, a Polícia Civil efetuou abordagem. A ideia da dupla era tomar um coletivo rumo a Aceguá, com a finalidade de vender entorpecentes na cidade.

Foi localizado um tijolo de maconha pesando aproximadamente 350 gramas nas bagagens de mãos. Em ato continuo, deslocaram-se até uma residência no Bairro Damé que servia como depósito do entorpecente, onde lograram êxito na apreensão de mais 42 porções de maconha prontas para a venda, além de mais um tijolo de maconha. Após os trâmites legais, as duas mulheres foram conduzidas ao Presídio Regional de Bagé.

