Notícias O Ministério Público recomenda que a prefeitura de Porto Alegre e o governo gaúcho tomem providências para impedir protestos com a aglomerações de pessoas

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Manifestantes têm desafiado restrições previstas em decretos. (Foto: EBC)

Após os incidentes envolvendo a aglomeração de pessoas durante uma manifestação política em frente à sede do CMS (Comando Militar do Sul), no Centro Histórico de Porto Alegre, no último domingo (19), o MP (Ministério Público) gaúcho expediu nesta semana duas recomendações à prefeitura e ao governo do Estado, por meio da SSP (Secretaria de Segurança Pública). O objetivo é evitar que o problema se repita

Na ocasião, houve troca de agressões entre manifestantes e um ato, que conforme a imprensa, contou com mais de uma centena de pessoas, incitando e fazendo apologia à quebra do regime democrático e do Estado de Direito, em afronta à norma contida na Lei 7.170 de 14 de dezembro de 1983.

“Não se tem notícia de que a manifestação tenha sido prontamente coibida ou dispersada por parte das autoridades estaduais e municipais responsáveis pela fiscalização, repressão e combate ao crime”, ressaltou o MP.

Elaborados pela Promotoria de Habitação e Ordem Urbanística, os documentos recomendam que tanto o Estado quanto o Município efetuem a pronta atuação de acompanhamento, orientação, controle e, se necessário, repressão de todos os atos, reuniões e eventos, de natureza permanente ou não, ocorridos em Porto Alegre e que impliquem aglomeração de pessoas, vedada pelos decretos 20.534/2020 (municipal) e 55.154/2020 (estadual), bem como suas alterações.

O procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, ressalta a manifestação integrada do Ministério Público “em que a recomendação pertinente dos órgãos de atribuição foi reforçada pelo PGJ [Procuradoria-Geral de Justiça] que, no caso, também tem atribuição sob o ponto de vista da esfera criminal”.

Diretrizes

“As recomendações levam em conta a gravidade dos fatos noticiados, tanto no que se refere à violação aos ditames de ordem pública sanitária, quanto à incitação, apologia e exaltação de atos intoleráveis que remetem à quebra do regime democrático e ruptura com o Estado de Direito”, sublinhou o site do MP-RS.

Os promotores de Justiça de Habitação e Ordem Urbanística Débora Menegat e Heriberto Maciel, que assinam as recomendações, juntamente com o procurador-geral de Justiça, manifestaram preocupação com o episódio, destacando a necessidade de haver uma efetiva atuação de fiscalização quanto às vedações constantes dos decretos mencionados.

“A orientação, neste momento, é para o distanciamento social, ao qual a sociedade está aderindo eficazmente, mostrando um belo exemplo de atitude cidadã responsável”, disse Débora. “Não nos preocupa a eventual utilização de espaços públicos, como parques e praças, pelos cidadãos, de forma parcimoniosa e isolada, em distanciamento respeitoso, como preconizam os decretos e as orientações sanitárias; e sim a aglomeração de pessoas, que presumidamente caracteriza risco coletivo à saúde.”

De acordo com Heriberto Maciel, a intenção do MP é no sentido de colaborar e cooperar com as ações fiscalizatórias que dizem respeito justamente a todo esse esforço que a comunidade porto-alegrense está fazendo para achatar ao máximo a curva de infecções pelo novo coronavírus.

“Não podemos compactuar com eventos que acabam por interferir na eficácia de todas as medidas que estão sendo tomadas para que possamos sair o mais breve possível desse isolamento social. Quando as pessoas conscientemente não agem de forma a colaborar, o poder público deve agir”, ressaltou o promotor.

Os documentos pedem que Estado e Município enviem ao MP informações acerca das providências concretas adotadas para dar cumprimento aos documentos, assim como seja dada a adequada e imediata divulgação da Recomendação, incluindo sua afixação em em meio digital e local de fácil acesso ao público.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias