Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

"Resultados servirão de base para elaboração do novo modelo de distanciamento controlado", disse Leite sobre pesquisa da UFPel. (Foto: Frame de imagem / Maicon Hinrichsen / Secom)

O Rio Grande do Sul recebeu um lote de cerca de 85 mil testes rápidos para Covid-19 do Ministério da Saúde. A nova leva se soma aos 130 mil que já haviam sido enviados pelo governo federal. O anúncio foi dado durante a transmissão ao vivo diária do governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (24/4).

Os testes serão aplicados prioritariamente em trabalhadores da saúde e da segurança pública e em idosos. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse que todas as pessoas com mais de 60 anos, independentemente de comorbidades, sintomas ou se estiverem em instituições de longa permanência, serão público-alvo desta nova leva de testes. Os municípios que já registraram casos positivos de coronavírus também serão priorizados.

Segunda rodada de testes da UFPel começa neste sábado

O primeiro estudo a levantar a proporção de casos de coronavírus na população do Rio Grande do Sul inicia a segunda fase da pesquisa neste fim de semana. A meta é realizar mais 4,5 mil testes rápidos e entrevistas em nove cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, entre sábado (25/4) e a segunda-feira (27/4).

O Estado espera ter os resultados na quarta-feira (29/4). “Além de outras evidências científicas e análise de dados, os resultados servirão de base para a elaboração do novo modelo de distanciamento controlado, que deve ser adotado a partir de maio”, explicou o governador Eduardo Leite.

A pesquisa inédita, encomendada pelo governo do Estado à Universidade Federal de Pelotas (UFPel), irá mapear os casos de coronavírus no Estado, avaliar a velocidade de disseminação da Covid-19 e fornecer subsídios para estratégias de saúde pública baseadas em evidências científicas.

Saída do ministro Sergio Moro do governo federal

À luz do anúncio de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o governador Leite lamentou, durante a transmissão ao vivo, que o país perca, neste momento delicado, o foco e a concentração, que deveria estar voltado ao enfrentamento do coronavírus.

“Esperamos que a saída do ministro não afete a sintonia institucional que os Estados têm com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade”, reforçou.

Leite agradeceu ao ministro pelo “trato leal, respeitoso e correto que sempre teve com o Rio Grande do Sul” e citou a operação de transferência de líderes de facções dos presídios gaúchos para os federais, realizada em março, como um bom exemplo dessa parceria.

