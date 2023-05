Saúde Secretaria da Saúde de Porto Alegre leva exames bucais ao bairro Rubem Berta nesta sexta

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ideia é identificar alterações que possam estar relacionadas ao câncer de boca. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre leva exames bucais ao bairro Rubem Berta nesta sexta-feira (26). A ideia é identificar alterações que possam estar relacionadas ao câncer de boca. O atendimento ocorre das 9h às 16h, na estrada Martin Félix Berta, 2727, no estacionamento do supermercado Brunetto. A iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho, de conscientização para prevenção da doença e importância do diagnóstico precoce.

Neste mês, as equipes de saúde bucal da rede municipal intensificam a avaliação dos pacientes nas unidades, pois quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Entre os cuidados estão não fumar, reduzir o uso de bebidas alcoólicas e usar proteção quando houver exposição solar.

As pessoas devem ficar atentas a feridas na boca que não cicatrizam há mais de 15 dias, o que pode caracterizar estágio inicial da doença. Nesses casos, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência, de segunda a sexta-feira, onde as equipes de saúde bucal estão capacitadas para fazer a avaliação e o diagnóstico das lesões.

Também é possível acessar um dos 16 locais com atendimento estendido, das 18h às 22h: CF Álvaro Difini, CF Belém Novo, CF Campo da Tuca, CF Diretor Pestana, CF IAPI, CF José Mauro Ceratti Lopes, CF Moab Caldas, CF Modelo, CF Morro Santana, CF Navegantes, CF Primeiro de Maio, CF Santa Marta, US Chácara da Fumaça, US Ramos, US São Carlos e CF Tristeza.

O projeto Maio Vermelho é um conjunto de ações de conscientização para prevenção do câncer de boca. A campanha é alusiva ao dia 31 de maio, instituído pela Lei Estadual 12.535/06 como Dia de Luta Contra o Câncer Bucal, em referência ao Dia Mundial Sem Tabaco. Para os profissionais de saúde é uma oportunidade de ampliar as discussões voltadas a uma série de cuidados do paciente, desde a prevenção até o suporte odontológico durante o tratamento oncológico.

Unidade de Saúde

Em outra frente, a Unidade de Saúde Bom Jesus vai ampliar o horário de atendimento até as 22h, de segunda a sexta-feira, até o fim do inverno em Porto Alegre. O serviço, localizado na rua Bom Jesus, 410, ao lado do Pronto-Atendimento Bom Jesus, vai oferecer consultas médicas e de enfermagem para pacientes com sintomas respiratórios e demais patologias.

O objetivo é a retaguarda para o serviço de emergência. Com isso, a Capital contará com 17 unidades de saúde abertas em turno estendido até as 22h.

Confira as unidades de saúde abertas até as 22h:

– Clínica da Família Álvaro Difini;

– Unidade de Saúde Belém Novo;

– Clínica da Família Campo da Tuca;

– Unidade de Saúde Diretor Pestana;

– Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes;

– Unidade de Saúde Moab Caldas;

– Unidade de Saúde Modelo;

– Unidade de Saúde Morro Santana;

– Unidade de Saúde Primeiro de Maio;

– Unidade de Saúde Ramos;

– Unidade de Saúde São Carlos;

– Unidade de Saúde Tristeza;

– Unidade de Saúde Navegantes;

– Clínica da Família Santa Marta;

– Clínica da Família IAPI;

– Unidade de Saúde Bom Jesus;

– Unidade de Saúde Chácara da Fumaça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/secretaria-da-saude-de-porto-alegre-leva-exames-bucais-ao-bairro-rubem-berta-nesta-sexta/

Secretaria da Saúde de Porto Alegre leva exames bucais ao bairro Rubem Berta nesta sexta

2023-05-25