Porto Alegre Secretaria da Saúde de Porto Alegre mobiliza equipes para atendimentos na Arena do Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

As atividades ocorrem até este sábado (8), das 9h às 17h, na esplanada da Arena. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza ação para atendimento das demandas mais urgentes da população dos bairros Humaitá e Farrapos, na Zona Norte de Porto Alegre. As atividades ocorrem até este sábado (8), das 9h às 17h, na esplanada da Arena do Grêmio (entrada pela rampa oeste), em parceria com o Clube, Exército Brasileiro e Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estão presentes equipes da Atenção Primária à Saúde através das políticas da população negra, indígena, imigrante, LGBTQIA+, população em situação de rua, criança, pessoa com deficiência, homem, mulher e idoso, além de equipes da nutrição, da primeira infância, do programa saúde na escola, da coordenação de atenção à tuberculose, IST, HIV/Aids e hepatites virais e das doenças e agravos não transmissíveis. Equipes multiprofissionais de saúde mental atuam no acolhimento à população.

Também há espaço para farmácia com entrega de medicamentos, atendimento ambulatorial, atividades de práticas integrativas e complementares em saúde como auriculoterapia e reiki, bem como distribuição de materiais informativos, testes rápidos, rodas de conversa, tenda de cuidados e vacinação contra difteria e tétano, gripe e covid.

Técnicos, residentes e estagiários da Vigilância em Saúde também esclarecem dúvidas sobre o processo de recuperação da comunidade, muito atingida pela enchente de maio.

Entre as atividades programadas estão oficinas informativas sobre leptospirose e hepatite A, limpeza e desinfecção de caixas d’água e distribuição de água potável para consumo humano, além de conversa com a comunidade sobre cuidados com higiene na limpeza dos ambientes e prevenção a acidentes com animais peçonhentos.

Secretaria da Saúde de Porto Alegre mobiliza equipes para atendimentos na Arena do Grêmio

