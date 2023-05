Porto Alegre Secretaria da Saúde de Porto Alegre realiza ação para captura de escorpião amarelo

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Operação vai acontecer terça à noite no centro da capital Foto: Cristine Rochol/PMPA Operação vai acontecer nesta terça à noite no centro da capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre realizam nova operação no centro da cidade para captura de escorpião amarelo na terça-feira, 16. A ação iniciará às 19h15, na Praça Dom Feliciano e será expandida para quadras das ruas dos Andradas, Marechal Floriano, Vigário José Inácio e da avenida Salgado Filho. As vistorias são feitas em caixas de telefonia e energia elétrica. Também estarão presentes agentes de combate a endemias e com apoio de profissionais do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae).

O Centro de Porto Alegre, em especial o entorno da Praça Dom Feliciano, registra o maior número de visualizações e capturas do animal em toda a cidade. Neste ano, dos 243 animais visualizados e/ou capturados, 227 foram encontrados na região.

Neste ano, cinco acidentes (quando a vítima é picada e necessita atendimento médico) foram notificados à Diretoria de Vigilância em Saúde: dois no Centro, dois no Mário Quintana e um no bairro Anchieta.

Conforme a gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Roxana Nishimura, toda visualização de escorpião amarelo deve ser comunicada à prefeitura pelo serviço 156. “A notificação é importante e essencial para o desencadeamento de medidas ambientais”, destaca Roxana.

