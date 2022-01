Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde distribui nova remessa de doses da vacina para uso pediátrico no Estado

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

As doses foram encaminhadas para as Coordenadorias Regionais de Saúde e devem começar a chegar aos municípios ainda nesta sexta. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini As doses foram encaminhadas para as Coordenadorias Regionais de Saúde e devem começar a chegar aos municípios ainda nesta sexta. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) deu início a mais uma distribuição de doses da vacina contra a Covid-19 para uso pediátrico para os municípios do Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (20). É a segunda remessa do imunizante específico para uso em crianças de 5 a 11 anos. No total são 59.100 doses sendo enviadas para todas as regiões do Estado. O quantitativo é destinado ao público com comorbidades.

As doses foram encaminhadas para as Coordenadorias Regionais de Saúde e devem começar a chegar aos municípios ainda nesta sexta-feira possibilitando ampliação do público apto a vacinação. Nesta remessa também estão sendo distribuídas 21.670 doses de Coronavac, destinadas a dose de reforço da população privada de liberdade e mais 320.280 de Pfizer para reforço da população com 18 anos ou mais.

