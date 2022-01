Rio Grande do Sul Usina solar fotovoltaica começa a ser instalada na UFRGS Litoral

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

O projeto busca induzir a cultura do desenvolvimento de Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal de Educação. Foto: Divulgação O projeto busca induzir a cultura do desenvolvimento de Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal de Educação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, (19), o Campus Litoral Norte da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) iniciou a instalação de uma Usina solar fotovoltaica de aproximadamente 300 kWp.

A primeira usina solar fotovoltaica da universidade será conectada diretamente na rede elétrica de distribuição local, seguindo a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL e logo a Lei 14.300, sendo um sistema de microgeração distribuída de energia elétrica obtido através do princípio fotovoltaico.

A usina, que deve começar a operar ainda no primeiro semestre, contará com módulos fotovoltaicos de silício de alta tecnologia, inversores de corrente elétrica, sistema de monitoramento e controle de dados, sistema de monitoramento climático (irradiância, temperatura, umidade, velocidade e direção do vento), entre outras tecnologias.

A instalação destes equipamentos permitirá que o Campus seja seu próprio produtor de eletricidade. Além do retorno financeiro provindo da economia na fatura de energia elétrica e da importância ambiental que possui, também traz um papel muito importante de caráter educativo e de inovação. A usina colaborará como apoio ao ensino e ao desenvolvimento e fomento de pesquisas em diversas disciplinas dos cursos da UFRGS Litoral e promoverá o empreendedorismo em energias renováveis e eficiência energética.

A usina solar fotovoltaica da UFRGS Litoral será financiada pelo Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EnergIF), que é um projeto do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC).

O projeto busca induzir a cultura do desenvolvimento de energias renováveis e eficiência energética na rede federal de educação. Espera-se que o programa contribua, entre outras medidas, para o aumento da capacidade instalada de energias renováveis no país, principalmente fotovoltaica.

O projeto da usina para o Campus Litoral Norte foi desenvolvido pela UFRGS com a coordenação e supervisão da professora Aline Cristiane Pan, do curso de Engenharia de Gestão de Energia UFRGS Litoral. Doutora em Energia Solar Fotovoltaica, a professora Aline, em conjunto com a Diretora Geral, Liane Ludwig Loder, a Engenheira Ruane Fernandes de Magalhães e a professora Juliana Klas serão as responsáveis pelo acompanhamento da execução da Usina junto a uma equipe que é formada por servidores da UFRGS.

