Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Os exames de biologia molecular são aplicados em pessoas internadas em estado grave com sintomas respiratórios e em profissionais de saúde Foto: Reprodução

Técnicos da Secretaria da Saúde do RS e do Centro de Operações Emergenciais apresentarão, dentro de alguns dias, novos critérios para definir as populações que poderão realizar os exames de diagnóstico da Covid-19.

Atualmente, os exames de biologia molecular, chamados de RT-PCR, são aplicados em pessoas internadas em estado grave com sintomas respiratórios e em profissionais de saúde que trabalham diretamente na linha de frente do combate à pandemia. Com os novos critérios, outras pessoas em maior situação de risco ou economicamente ativas que apresentarem sintomas poderão também ser testadas.

“O teste pode ser o RT-PCR ou o teste rápido sorológico, dependendo da oportunidade”, explica a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri.

O exame de biologia molecular (RT-PCR), que é feito pelo Laboratório Central do Estado, mostra se a pessoa está ou não com o vírus naquele momento. Depois que passam os sintomas, o teste rápido sorológico (que usa apenas uma gota de sangue) pode demonstrar se a pessoa já tem anticorpos da doença.

O assunto foi tratado durante reunião da Secretaria da Saúde com integrantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e secretários municipais por videoconferência na quinta-feira (07).

Na oportunidade, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a importância do distanciamento social de forma controlada e planejada. “Já podemos ver o resultado dos nossos esforços aqui no Estado, que nos permitiram desacelerar a transmissão do coronavírus e organizar a rede assistencial para os momentos mais críticos que possivelmente ainda virão”, afirmou.

