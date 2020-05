Esporte Após dois anos, Fabrício Werdum retorna ao octógono do UFC neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Werdum estava suspenso desde 2018 Foto: UFC/Divulgação (Foto: UFC/Divulgação) Foto: UFC/Divulgação

Na contramão de outros esportes, o UFC retoma as suas atividades neste sábado (09), em um evento que será realizado na cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, com portões fechados. O card do UFC 249 está repleto de boas lutas, incluindo disputas de cinturão e brasileiros em ação.

Um deles é o gaúcho Fabrício Werdum, ex-campeão do peso pesado do Ultimate. Ele tem duelo marcado contra o experiente russo Aleksei Oleinik, em uma luta que promete ser uma aula de jiu-jitsu, a especialidade dos dois atletas.

O duelo marca o retorno de Werdum ao octógono após dois anos afastado por conta de uma suspensão. Em 2018, ele foi flagrado polono exame antidoping por uso de anabolizantes e recebeu um gancho pesado da USADA, agência antidoping norte-americana.

A última vez que Werdum lutou no UFC foi em março de 2018, quando acabou nocauteado pelo também russo Alexander Volkov na luta principal do UFC Londres. Sua última vitória no octógono foi em 2017, em Sydney, na Austrália, contra o polonês Marcin Tybura.

Com um cartel de 23 vitórias, oito derrotas e um empate na carreira, o brasileiro está em sua segunda passagem no UFC desde 2012, sendo um dos mais experientes lutadores da organização.

Favoritismo

Para a luta contra Aleksei Oleinik, o lutador gaúcho, de 42 anos, é considerado favorito em sites como o BetWarrior, com mais de 70% de chance de vitória no combate programado para três rounds.

O duelo contra o russo é um desejo antigo de Werdum, que já andou provocando o adversário nas redes sociais, em janeiro. “Parabéns, Alexey Oleinik. Todo respeito por você, mas eu acho que o meu Jiu-Jitsu é melhor. Vamos ‘dançar’, você pode ser o convidado especial no meu retorno ao UFC”, disse em seu perfil no Twitter.

Oleinik é outro veterano do MMA. Aos 42 anos, ele já disputou nada menos que 72 lutas profissionais na carreira, com 58 vitórias, 13 derrotas e um empate. Sua última exibição foi em janeiro, finalizando o norte-americano Maurice Greene no UFC 246, em Las Vegas.

Outros brasileiros em ação

Werdum não será o único brasileiro a lutar neste sábado. Outros dois lutadores do País sobem no octógono do principal evento de MMA do planeta. Também no card preliminar, Ronaldo Jacaré tenta afastar a má fase (duas derrotas seguidas) contra o perigoso Uriah Hall.

A luta marca o retorno de Jacaré ao peso médio, já que ele fez sua última luta nos meio-pesados e acabou derrotado pelo polonês Jan Blachowicz na decisão dos juízes. Já são quase dois anos desde a última vitória, quando nocauteou o ex-campeão Chris Weidman no UFC 230, em novembro de 2018, em Nova York.

Outro brasileiro que entra em ação neste sábado é Vicente Luque, pelo peso meio-médio. Ele terá pela frente o norte-americano Niko Price na terceira luta da noite em Jacksonville. Será o segundo duelo entre os dois, e o brasileiro busca mais um triunfo, pois finalizou o rival no primeiro encontro, em 2017.

Luque tenta retomar o caminho das vitórias na organização. Após vencer seis lutas seguidas, ele viu sua sequência positiva acabar diante de Stephen Thompson, no UFC 244, em novembro de 2019.

Cinturões em jogo

As principais lutas do UFC 249 terão títulos em disputa. O main event será na categoria peso leve, valendo o cinturão interino, entre Tony Ferguson e Justin Gaethje. Campeão linear, o russo Khabib Nurmagomedov estava escalado para enfrentar Ferguson, mas foi tirado do confronto por conta da pandemia.

Outro duelo valendo cinturão acontece no peso galo, entre o campeão Henry Cejudo e o ex-campeão Dominick Cruz, que retorna ao octógono após pouco menos de quatro anos. Cejudo vive ótimo momento, com cinco vitórias seguidas, vencendo nomes como Demetrious Johnson, T.J. Dillashaw e Marlon Moraes.

Confira todas as lutas do evento, que começa a partir das 19h (horário de Brasília):

Card principal

Tony Ferguson x Justin Gaethje

Henry Cejudo x Dominick Cruz

Francis Ngannou x Jairzinho Rozentruik

Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Greg Hardy x Yorgan de Castro

Card preliminar

Donald Cerrone x Anthony Pettis

Alexey Oleinik x Fabricio Werdum

Carla Esparza x Michelle Waterson

Ronaldo Jacaré x Uriah Hall

Vicente Luque x Niko Price

Charles Rosa x Bryce Mitchell

Ryan Spann x Sam Alvey

