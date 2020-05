Porto Alegre Transporte coletivo tem ampliação de viagens em razão do aumento de passageiros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Nos ônibus da Capital, os cidadãos são informados sobre os riscos da Covid-19 Foto: Alex Rocha/PMPA Nos ônibus da Capital, os cidadãos são informados sobre os riscos da Covid-19. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A oferta do sistema de transporte coletivo foi ampliada em Porto Alegre a partir desta sexta-feira (08). Segundo a prefeitura, a medida é necessária em razão do aumento de 11% no número de passageiros transportados diariamente em relação à semana anterior, de 235 mil para 262 mil.

As tabelas de horários atualizadas podem ser acessadas no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Para saber a localização da sua linha em tempo real, use o aplicativo TRI, função GPS.

A demanda diária significa 32% do que era transportado em um dia útil típico. Ela já chegou a apenas 20% devido à pandemia de coronavírus, conforme a prefeitura. As linhas que terão acréscimos de viagens são: B02, B55, 662, 762, 862, A24, D73, 255, 436 e 4382.

“É uma balança que temos que ajustar quase diariamente. Para a segurança dos passageiros, devemos observar o limite de lotação dos ônibus. Para garantir a continuidade do serviço, os veículos não podem circular vazios”, explica o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

