Economia Inflação oficial brasileira atinge o menor patamar mensal em 22 anos

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do Brasil, foi de -0,31% em abril, apresentando a menor variação mensal desde agosto de 1998 (-0,51%). Em março, a taxa variou 0,07%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (08) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado foi influenciado pela queda de 9,59% nos preços dos combustíveis, com os sucessivos cortes nos valores da gasolina e do diesel, após a pandemia do novo coronavírus derrubar a demanda global por petróleo. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, seis tiveram deflação em abril.

Na contramão dos combustíveis, os preços dos alimentos ficaram mais caros no mês passado. A alimentação no domicílio passou de 1,4% em março para 2,24% em abril, com destaque para as altas da cebola (34,83%), da batata-inglesa (22,81%), do feijão carioca (17,29%) e do leite longa vida (9,59%). Já as carnes (-2,01%) apresentaram queda pelo quarto mês consecutivo.

No ano, o IPCA acumula alta de 0,22% e, nos últimos 12 meses, de 2,40%, abaixo dos 3,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2019, a taxa havia ficado em 0,57%.

