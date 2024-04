Acontece Secretaria de Administração de Porto Alegre lança Galeria dos Secretários

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Ex-secretária Sônia Vaz Pinto, titular que permaneceu por mais tempo à frente da pasta, deu nome à iniciativa. Foto: Andrea Rammé Foto: Andrea Rammé



A Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap) da Prefeitura de Porto Alegre realizou, nesta quarta-feira (3), a solenidade de inauguração da Galeria dos Secretários de Administração. A iniciativa foi do atual secretário da pasta, André Barbosa, e tem por objetivo resgatar a memória dos gestores que comandaram a secretaria nas últimas cinco décadas, percorrendo gestões vinculadas a diversos partidos e coligações políticas.

A ex-secretária Sônia Vaz Pinto, que esteve à frente do órgão por duas gestões seguidas, de 2005 a 2013, destacando-se como gestora mais longeva, foi escolhida para dar nome à galeria. O evento foi marcado pelo reencontro de gestores, com a presença de nove dos 13 ex-secretários retratados. Familiares, ex-colegas de trabalho e diversas autoridades também compareceram para prestar homenagens aos gestores.

Ex-secretários da pasta

Carlos Alberto do Amaral – julho de 1975 a abril de 1981

Valter Luiz de Lemos – abril de 1983 a dezembro de 1985

Gabriel Pauli Fadel – janeiro de 1986 a maio de 1988

Jorge Santos Buchabqui – jan de 1989 a setembro de 1993

Luiz Alberto dos Santos Rodrigues – setembro de 1993 a janeiro de 1997

Cezar Santos Alvarez – janeiro de 1997 a junho de 2000

José Carlos Ferreira dos Reis – janeiro de 2001 a dezembro de 2002

Eliezer Moreira Pacheco – janeiro de 2003 a fevereiro de 2004

Sônia Mauriza Vaz Pinto – janeiro de 2005 a janeiro de 2013

Elói Francisco Pedroso Guimarães – janeiro 2013 a março 2016

Paulo Roberto Guimarães – abril de 2016 a dezembro de 2016

José Alfredo Pezzi Parode – fevereiro de 2017 a abril de 2018

Juliana Garcia de Castro – novembro de 2018 a dezembro de 2020

Sobre Sônia Vaz Pinto

A relações públicas e administradora Sônia Vaz Pinto ingressou na Prefeitura de Porto Alegre em janeiro de 1965, como servidora detentora do cargo de Técnico em Comunicação Social. Aposentou-se em 2015, consolidando uma inspiradora e longeva carreira de 50 anos no serviço público.

No período de 2005 a 2012 esteve à frente da Secretaria Municipal de Administração, liderando uma equipe de gestores e técnicos cujo trabalho resultou em inovações que ainda hoje fazem parte da vida funcional dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre. Destacam-se a criação do Manual dos Servidores, em 2005; a implantação do sistema integrado de gestão de pessoas (ergon), em 2006; a adoção do Dopa Eletrônico, em 2008; o desenvolvimento do RH 24 horas, em 2009; a implementação do ponto eletrônico, em 2011; e a criação da loja de atendimento ao servidores, em 2012.

Em seus mandatos, a Escola de Gestão Pública ofereceu o primeiro curso de pós-graduação em gestão pública, conduziu programas de desenvolvimento de lideranças, cursos de preparação para aposentadoria, e promoveu a criação da Biblioteca da EGP, que até hoje promove ações culturais voltadas aos servidores.

O olhar e a atitude humanizada em relação à gestão de pessoas são marcas registradas da Tia Sônia, título pelo qual é carinhosamente chamada por seus pares e colegas servidores. Sob sua gestão, a secretaria promoveu ações como o coral dos servidores públicos, ginástica laboral, dança do ventre, dia do embelezamento para servidoras de baixa renda, estudos de climatério e outras ações voltadas à saúde da mulher e do homem.

