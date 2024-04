Porto Alegre Usina de asfalto da prefeitura de Porto Alegre se torna a primeira do País a utilizar energia sustentável

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Unidade localizada no bairro Sarandi (Zona Norte) também proporciona economia de recursos. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

A usina de asfalto da prefeitura de Porto Alegre localizada no bairro Sarandi (Zona Norte) passou a funcionar nesta semana com energia limpa e renovável. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), o sistema emite menos gases responsáveis pelo efeito-estufa e ainda reduz despesas.

Já a outra unidade, localizada na Restinga (Zona Sul), deve adotar a mesma tecnologia no próximo semestre. Juntas, as duas produzem atualmente 90 mil toneladas do material a cada ano.

“Com isso, estima-se uma economia de R$ 15 milhões e uma descarbonização acima de 3 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera em cinco anos de contrato”, completa. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Parcerias.

“Esse é mais um passo importante no alinhamento entre eficiência, economia e sustentabilidade”, ressalta o titular da SMSurb, Marcos Felipi Garcia.

O secretário-adjunto da Fazenda municipal, Jonas Machado, corrobora: “Estamos focados em aprimorar a eficiência dos investimentos públicos, otimizando recursos para priorizar os serviços essenciais à sociedade. Este projeto é um ótimo exemplo”.

Obra

Também na Zona Norte, começou nesta quarta-feira (3) o serviço de recuperação asfáltica do trecho da rua dos Maias entre o Beco do Paulino e a avenida Bernardino Silveira Amorim, no bairro Rubem Berta. O segmento abrange quase 2 quilômetros.

O investimento é de R$ 4 milhões e faz parte do financiamento de R$ 60 milhões junto ao Banco do Brasil para a recuperação da malha viária do município.

Além da recuperação total do revestimento, em alguns trechos também serão providenciados reparos na estrutura. Nesta primeira etapa, as equipes da prefeitura trabalham na escavação do local. A previsão é que a nova pavimentação asfáltica seja concluída em outubro.

Marcos Felipi Garcia, da SMSurb, detalha: “Estamos terminando a Manoel Elias, em serviço na Sertório, na Pastoriza, e agora iniciamos a recuperação da rua dos Maias. Esta via apresenta desgaste e buracos, daí a importância da intervenção”.

O prefeito Sebastião Melo acrescenta: “É mais um asfalto novo de tantos que estamos fazendo na Zona Norte, região de fluxo intenso e que recebe ônibus de Porto Alegre e Região Metropolitana. A recuperação asfáltica resulta em melhorias de trânsito, segurança para os moradores e facilidade de acesso ao comércio e potencialidades locais.”

(Marcello Campos)

