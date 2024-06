Rio Grande do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico representa governo gaúcho em congressos empresariais

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Secretário Ernani Polo ressaltou a importância dos atos de solidariedade que as entidades têm capitaneado. Foto: Eliézer Falcão Secretário Ernani Polo ressaltou a importância dos atos de solidariedade que as entidades têm capitaneado. (Foto: Eliézer Falcão) Foto: Eliézer Falcão

Com o tema “retomada econômica do Rio Grande do Sul: reconstruindo com inovação e resiliência”, teve início nessa sexta-feira (28) o 20º Congresso Federasul e o 3º Congresso Mulheres Empreendedoras, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) em Bento Gonçalves (RS).

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, representou o governador Eduardo Leite no evento que tem como objetivo discutir ideias com as cerca de 189 entidades empresariais que formam a federação.

Em sua fala, Polo fez alusão ao difícil momento que vive o Estado, mas ressaltou a importância dos atos de solidariedade que as entidades têm capitaneado.

“Seguramente este enfrentamento é um pouco mais fácil de ser encarado com o trabalho solidário e o envolvimento de toda a sociedade. Em nome do governador Eduardo Leite, agradeço a todas entidades e federações pelo apoio e pela solidariedade que se espalhou pelo Rio Grande, pelo Brasil e por vários países.. Com certeza estes movimentos salvaram muitas vidas e fez com que muitas pessoas pudessem ter uma condição melhor, frente a tudo o que aconteceu”, disse.

Em consonância com a temática desta edição do evento, Polo explicou que estamos em um momento de reconstrução e que trabalho passa por ações que envolvem o Estado, a União, as prefeituras e a sociedade civil organizada. O governo estadual, em seu trabalho de reestruturação do Rio Grande do Sul, tem atuado em conjunto com as federações para pleitear junto à União a recomposição das receitas do Estado, uma vez que há um grande impacto na arrecadação devido aos eventos climáticos.

