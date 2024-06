Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: oficializada a migração do eproc para a nuvem

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

O desembargador Alberto enfatizou que a evolução tecnológica no Judiciário gaúcho registrou um dos pontos mais importantes de sua trajetória. Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

“O TJ gaúcho passa a contar com um dos sistemas de Justiça mais modernos do mundo!”. A manifestação foi do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, durante o ato de oficialização do contrato entre o Tribunal de Justiça e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a contratação de serviços de computação em nuvem e consolidação da migração do eproc para a nuvem, realizado na sexta-feira (28).

O desembargador Alberto enfatizou que a evolução tecnológica no Judiciário gaúcho registrou um dos pontos mais importantes de sua trajetória, impulsionado pela urgência decorrente dos prejuízos causados pela catástrofe climática, e contando com um verdadeiro mutirão de magistrados e servidores em busca do melhor para a sociedade. Disse que se trata de um dia histórico para a Justiça gaúcha, que mais uma vez atua na vanguarda em diversos aspectos.

“Estamos rompendo com um paradigma cultural muito grande, pois o nosso armário de processos passa a estar na nuvem, através de um contrato com a maior empresa pública de tecnologia da informação no País, sendo responsável, por exemplo, pelo Imposto de Renda no Brasil’, disse ele, acrescentando que se trata de uma simbologia muito grande, que começou em 2022, quando o magistrado presidia o Conselho de Informática, e iniciou os estudos sobre a migração. Ele recordou que, mesmo em meio às enchentes, o TJ gaúcho superou adversidades e se manteve em pleno funcionamento.

“Nada disso seria possível sem o apoio e o engajamento de magistrados, servidores e estagiários”, concluiu o Desembargador Alberto, agradecendo também o TRF4 que cedeu o uso do eproc ao Judiciário gaúcho em 2017.

O Presidente dos Conselhos de Inovação e Tecnologia e de Comunicação Social, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, destacou que o ato é o coroamento de algo que foi feito dentro de um planejamento que não estava previsto.

“Tivemos que fazê-lo adiantando os prazos, em decorrência da catástrofe climática, realizando em 21 dias o que tínhamos planejado em termos de execução no prazo de 6 meses”, informou o magistrado. “É muito importante lembrarmos que a ideia inicial seria o lançamento da migração em dezembro, mas tudo foi antecipado, através de um plano ousado da nossa Administração, liderada pelo presidente Alberto, de antecipar a medida, garantindo o pleno funcionamento da jurisdição e fazendo com que a sociedade não fosse prejudicada”, destacou o desembargador.

“A nuvem irá qualificar a nossa infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, incluindo performance, escalabilidade, custo, além de extrema segurança cibernética e inovação, com o uso das melhores práticas e ferramentas tecnológicas existentes”, afirmou o desembargador Vinicius, agradecendo o empenho e a dedicação dos integrantes da DITIC e de outras Diretorias e Departamentos que atuaram de maneira heroica.

“Tivemos que manter a energia através de geradores a diesel, numa ação comovente que demonstrou a ampla dedicação de servidores que orgulham o nosso Judiciário”, afirmou.

O diretor-geral da AWS – Setor Público Brasil, Paulo Cunha, em sua manifestação virtual, parabenizou o TJ pela iniciativa audaciosa de antecipar a migração.

“Agradecemos a confiança depositada em nós e o TJ, mesmo em meio à calamidade, manteve o seu funcionamento normal, através de um trabalho espetacular que nunca fizemos em nenhum outro lugar no mundo”, acrescentou.

Já o representante do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), diretor Alexandre Maiomoni, que participou também de forma remota, demonstrou sua solidariedade ao povo gaúcho em razão das enchentes, e disse que a catástrofe climática demonstra a necessidade do Poder Público investir cada vez mais em tecnologia.

“O TJ gaúcho está de parabéns pela medida que garantiu o pleno funcionamento do atendimento jurisdicional”, acrescentou o dirigente.

O presidente do TRF4, desembargador federal Fernando Quadros, por sua vez, disse que a medida traz muitas alegrias à Justiça Federal, tendo em vista que foi o TRF4 que cedeu o eproc à Justiça gaúcha.

“Estamos todos muito felizes com o sucesso alcançado pelo nosso sistema que tem sido implantado também em outros Tribunais pelo Brasil afora”, afirmou o magistrado.

