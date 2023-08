Agro Secretaria de Desenvolvimento Rural lança Selo Sabor Gaúcho Orgânico na Expointer

Secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e a presidente da Emater, Mara Saalfeld, conferiram o Selo Sabor Gaúcho. Foto: Vinícius Medeiros Foto: Vinícius Medeiros

Na manhã desta quarta-feira (30/8), a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR – RS) realizou o lançamento do Selo Sabor Gaúcho Orgânico, durante a 46ª Expointer, em Esteio. O ato aconteceu no palco do RS Innovation Agro e foi conduzido pelo titular da pasta, Ronaldo Santini. Também participaram da mesa a presidente da Emater/RS-Ascar, Mara Saalfeld, a diretora do Departamento de Ações Integradas da SDR, Carolina Breda, o chefe da Divisão de Fomento à Produção de Base Agroecológica, Diego Adam, e a diretora do Departamento de Agroindústria Familiar, Fabiana Durgant.

O objetivo da certificação é fomentar as agroindústrias familiares inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) que possuem este tipo de origem. Além de agregar valor às agroindústrias com produtos de matéria-prima oriundos de produção orgânica, o selo visa o incremento da segurança alimentar e nutricional da sociedade, a sustentabilidade rural e o fomento ao setor produtivo de alimentos orgânicos.

Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, ressaltou a importância do estímulo que a certificação proporcionará. “Nós temos mais um estímulo para que esse período de transição que a gente busca, de melhoramento de plantio, de qualidade de produto, seja incentivado cada vez mais. É um grande avanço que estamos tendo com o lançamento de hoje e, sem dúvidas, o Rio Grande do Sul sai na frente ao colocar esse selo aqui nas mercadorias dos nossos produtores”, afirmou.

Santini, ainda, falou a respeito da agregação de valor às agroindústrias oriundas da produção orgânica: “O certificado de produção orgânica visa uma agregação de valor ímpar para os produtores e agroindústrias, além de assegurar ao consumidor final a origem e procedência de insumos produzidos em solo gaúcho, ampliando a credibilidade dos produtos devidamente certificados”.

O titular da SDR também ressaltou que a iniciativa vai ao encontro das tendências mundiais: “Esperamos também que, por meio do incentivo à produção orgânica, a qual responde diretamente às tendências mundiais de criação de cadeias produtivas sustentáveis, possamos garantir a sucessão familiar, tão importante para a agricultura familiar do RS”.

Presentes no Peaf, no total, atualmente, são 300 agroindústrias orgânicas ou em processo de transição. No Pavilhão da Agricultura Familiar da 46ª Expointer, encontram-se 26 empreendimentos de origem 100% orgânica ou mista. Após o lançamento da certificação no espaço do Innovation Agro, o secretário Santini, juntamente das entidades promotoras do pavilhão, caminhou e realizou as primeiras colagens do Selo Sabor Gaúcho Orgânico nos estandes. A identidade visual manteve o seu layout tradicional, já consolidado no Estado, com uma variação de cores exclusiva para o setor de orgânicos.

Como aderir

Para aderir ao Selo Sabor Gaúcho Orgânico, as agroindústrias familiares deverão apresentar ao Peaf a certificação orgânica emitida por certificadora ou organismos participativos de avaliação de conformidade orgânica credenciada no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), com validade em vigência.

As solicitações de uso do Selo Sabor Gaúcho Orgânico deverão ser encaminhadas para o Departamento de Ações Integradas, por meio da Divisão de Fomento à Produção Orgânica e de Baixo Carbono, para a validação e autorização do uso.

Até o presente momento, as agroindústrias inclusas no Peaf que estiverem com a certificação orgânica vigente e que constem no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do MAPA, divulgado no mês de julho, estarão autorizadas, automaticamente, a utilizarem a marca Sabor Gaúcho Orgânico.

