Futebol Frota de Neymar: craque ganhou quase 9 milhões de reais em carros por acerto com o Al-Hilal

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogador recebeu sete veículos de luxo e uma van para transportar pessoas próximas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar surpreendeu o mundo do futebol e decidiu deixar a Europa ainda aos 31 anos e assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Para convencer o brasileiro a encarar esse desafio, no entanto, o clube teve de investir pesado, não só no valor pago ao PSG (90 milhões de euros) pelo atleta e no salário dele (R$ 1,07 bilhão para os dois anos de contrato), mas também em outros pedidos feitos pelo jogador, que recebeu sete veículos de luxo e uma van avaliados em cerca de 8,9 milhões de reais.

O contrato, com validade de dois anos, inclui também uma série de cláusulas VIP para proporcionar uma agradável estadia no Médio Oriente. Entre elas estão a aquisição de um luxuoso casarão com 25 quartos, piscina de 400 metros quadrados e três saunas, geladeira sempre carregada de açaí e guaraná e um motorista disponível 24 horas por dia, para levá-lo onde precisar.

Mas um dos principais itens da proposta é a frota que foi oferecida a Neymar. Em sua garagem, antes de ingressar na força do Al-Hilal, já era possível ver modelos da Ferrari, Audi, Lamborghini e Aston Martin. Agora, com sua nova condição semelhante à dos xeques árabes, ele conseguiu ampliar seu repertório automotivo.

O primeiro dos carros pedidos por ele foi um Bentley Continental GT, um muscle car britânico que é oferecido em carrocerias cupê e conversível, e em diferentes configurações mecânicas. A mais esportiva é a variante Speed, que desenvolve 659 cavalos de potência, acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinge velocidade máxima de 335 km/h. Seu valor gira em torno de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

A lista continua, seguindo o fanatismo do jogador pela Aston Martin, adicionando à sua garagem de luxo um DBX: o primeiro SUV da marca inglesa. É vendido em versão de acesso equipado com motor 4.0 V8 biturbo de 550 CV e com um superior chamado DBX707, que leva a hélice até 707 CV de potência, o que permite ir de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 310 km/h. Seu valor gira em torno de US$ 330 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

O terceiro integrante é um Lamborghini Huracán, o modelo mais esportivo da empresa italiana. A gama de modelos conta com mais de uma opção, entre elas o “Tecnica”, que chega a 640 CV de potência, e o “Sterrato”. O valor do Lambo Huracán é de US$ 330 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

Por fim, nada mais nada menos do que quatro unidades da Mercedes-AMG G 63. Além de ser símbolo de status e luxo no nicho automotivo, esse modelo é um dos SUV’s mais versáteis e confortáveis do mercado.

Embora não tenha sido confirmado, a expectativa é que a variante que Neymar obtenha seja a esportiva (AMG), que possui motor que desenvolve 585 CV de potência e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. O valor deste modelo nesta variante gira em torno de US$ 230 mil (cerca de R$ 1,12 milhão, ou cerca de R$ 4,5 milhões os quatro veículos).

Além disso, o brasileiro também teria pedido uma van, da Mercedes-Benz, para usar em passeios com familiares e amigos. O veículo (que não teve o modelo revelado) deve ter espaço para nove passageiros e deve receber “melhoras” para transportar jogador e pessoas próximas.

Outros modelos

A nova coleção de rodas do ícone brasileiro dá o que falar, mas se a isso se somar à coleção de carros que ele já possui, a questão fica muito mais agravada. Entre os modelos exclusivos que Neymar possuía antes de aceitar jogar no Al-Hilal estão um Aston Martin Vulcan do qual foram fabricadas apenas 24 unidades e que conta com motor V12 aspirado de sete litros que entrega 810 cv de potência e atinge 321 km/h; um Lamborghini Urus, em seu clássico tom amarelo patinho; um elétrico: o E.wave X, que obteve por ser embaixador do Next.e Go da empresa alemã, uma Ferrari 458 Spider e vários Audis, incluindo um Q7 e um Audi R8 Spyder. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/frota-de-neymar-craque-ganhou-quase-9-milhoes-de-reais-em-carros-por-acerto-com-o-al-hilal/

Frota de Neymar: craque ganhou quase 9 milhões de reais em carros por acerto com o Al-Hilal

2023-08-30