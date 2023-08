Esporte Brasil vence a Costa do Marfim e vai à segunda fase do Mundial de basquete

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em confronto direto valendo a vaga, a equipe de Gustavo de Conti fez jogo nervoso com a Costa do Marfim para vencer por 89 a 77. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não foi pouco o drama que marcou a classificação do Brasil à segunda fase do Mundial de Basquete, nessa quarta-feira (30), em Jacarta, na Indonésia. Em confronto direto valendo a vaga, a equipe de Gustavo de Conti fez jogo nervoso com a Costa do Marfim para vencer por 89 a 77.

Com a vitória, o Brasil garantiu a segunda colocação do Grupo G e forma, junto com a líder Espanha, um novo grupo, o L, no qual fará jogos duríssimos contra Canadá e Letônia. Na sexta-feira (1°), às 10h30min, já faz jogo importantíssimo contra os canadenses, comandados por Shai Gilgeous-Alexander, jovem estrela da NBA.

Yago voltou a se destacar e foi o melhor pontuador da partida, com um duplo-duplo de 24 pontos e ótimas 12 assistências.

O armador foi um dos autores de cestas de três pontos (Caboclo e Georginho fizeram outras) nos últimos três minutos do último quarto que tranquilizaram a partida.

A situação naquele momento era complicada: sem Leo Meindl, que estourou o limite de faltas individuais, o Brasil também passou a colocar os marfinenses no lance livre após estourar as faltas coletivas. A diferença chegou a ser de 3 pontos.

O Brasil voltou a ter dificuldades para cuidar da bola na partida. Foram 13 turnovers (perdas de posse durante a partida). No primeiro quarto, chegou a sair perdendo por 25 a 23.

A partir do segundo quarto, a equipe encontrou mais confiança para bater bola, acertar arremessos de segurança e forçar a falta dentro do garrafão marfinense.

Mas o time africano, que tinha surpreendido o Irã no jogo anterior e também lutava pela classificação, seguiu muito de perto o Brasil ao longo de todo o jogo. Cédric Bah e Diabate foram os melhores pontuadores marfinenses, com 13 e 12 pontos.

Jogo duro

“Um jogo muito duro, físico, onde tivemos dificuldade nos rebotes no primeiro tempo. E que acabamos correndo demais também. No último quarto, conseguimos controlar a bola, acertamos a defesa e confirmamos a vitória”, disse o técnico Gustavo De Conti.

Segunda fase

– 1° de setembro: 10h30min – Brasil x Canadá;

– 3 de setembro: 6h45min – Brasil x Letônia. As informações são do jornal O Globo e da Confederação Brasileira de Basketball.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-vence-a-costa-do-marfim-e-vai-a-segunda-fase-do-mundial-de-basquete/

Brasil vence a Costa do Marfim e vai à segunda fase do Mundial de basquete

2023-08-30