Educação Secretaria de Educação estabelece plano de ação para as escolas estaduais durante o período de suspensão das aulas

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Os educadores deverão participar de um curso por meio do Portal da Secretaria da Educação a partir de 20 de março. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Os educadores deverão participar de um curso por meio do Portal da Secretaria da Educação a partir de 20 de março. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Seduc (Secretaria da Educação) estabeleceu, nesta terça-feira (17), as ações a serem adotadas por profissionais da área durante o período de suspensão das aulas presenciais na Rede Pública Estadual. As aulas foram suspensas por um período de 15 dias, conforme o Decreto 55.118, do governo do Estado, a contar desta quinta-feira (19), para conter a disseminação do coronavírus no Rio Grande do Sul.

Entre as principais medidas do plano de ações estão as seguintes: manutenção das atividades docentes através do teletrabalho; permanência dos serviços administrativos inerentes à atividade da gestão escolar; disponibilização da merenda; elaboração das chamadas aulas programadas até o dia 2 de abril, no qual o desenvolvimento pedagógico dos estudantes deve ocorrer à distância, contando como carga horária; prosseguimento das formações continuadas dos professores através de curso on-line no portal da Secretaria da Educação.

Foram liberados, ainda, R$ 2 milhões, via autonomia financeira, para que as escolas estaduais reforcem a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, como álcool gel e sabonete líquido.

“Estamos diante de um momento que exige a colaboração de todos para o controle da pandemia. Por meio das orientações repassadas às escolas e coordenadorias, queremos oferecer todo o suporte necessário durante o período de suspensão das aulas. Estaremos diariamente em contato com os servidores da rede estadual de Educação até que esta adversidade esteja superada”, afirma o secretário da Educação, Faisal Karam.

Manutenção dos serviços da Seduc

O atendimento da Seduc, das CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) e das equipes diretivas das escolas irão funcionar no horário normal em regime de revezamento dos servidores.

Aulas programadas

As aulas programadas são atividades escolares, presenciais ou não, previamente elaboradas com base em objetos de conhecimentos já abordados em sala, compreendendo um conjunto de aulas a serem cumpridas pelos estudantes e seus respectivos professores. A entrega das atividades dos alunos será feita a partir do dia 3 de abril.

Formação de professores

Durante o período da interrupção das aulas, os professores receberão o material de estudo da formação continuada pelas Coordenadorias Regionais de Educação. Os educadores deverão participar de um curso por meio do Portal da Secretaria da Educação a partir de 20 de março.

A participação no curso on-line é atividade obrigatória para todos os docentes. A partir desses estudos, os profissionais participarão das discussões e da elaboração do currículo referência da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, de acordo com a proposta apresentada na formação continuada ocorrida em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de março.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação

Deixe seu comentário