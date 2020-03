Rio Grande do Sul Confirmados mais oito casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, todos na Capital

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Marchezan e Leite durante reunião no Piratini. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan e Leite durante reunião no Piratini. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O governo do Rio Grande do Sul divulgou que há mais oito casos confirmados de coronavírus no Estado, todos residentes em Porto Alegre. Os sexos e idades são os seguintes:

• Homem, 71 anos

• Mulher, 57 anos

• Mulher, 31 anos

• Homem, 37 anos

• Homem, 44 anos

• Mulher, 65 anos

• Mulher, 35 anos

• Mulher, 53 anos

Com esses, são 19 os casos já diagnosticados no Estado para o novo vírus. Os casos foram identificados em residentes de Campo Bom (1), Caxias do Sul (2) e 16 na Capital.

Reunião conjunta

O prefeito Nelson Marchezan Júnior participou de reunião no final da tarde desta terça-feira (17), no Palácio Piratini, a convite do governador Eduardo Leite. O chefe do Executivo estadual chamou representantes de diversos segmentos da sociedade para alinhar e detalhar as medidas que estão sendo adotadas pelo governo para retardar a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul. Antes, o prefeito da Capital e o governador tiveram rápido encontro. Marchezan detalhou as ações que estão sendo implementadas pela prefeitura está fazendo e sugeriu que Leite ampliasse para o Estado a medida de fechar cinemas e teatros, medida adotada em Porto Alegre e que foi respaldada pelo setor.

“Parabenizo o governador por este encontro em que estão sendo apresentados estudos e projeções feitas pelos técnicos do governo do Estado. Também a coragem por realizar a discussão e permitir o nivelamento do conhecimento”, destacou Marchezan. O prefeito também destacou a integração do Ministério da Saúde, por meio do ministro Henrique Mandetta, do secretário executivo João Gabbardo dos Reis, e do secretário executivo, Erno Harzheim, com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann e a Secretaria Municipal da Saúde. “Isto tem sido fundamental para nos prepararmos”, diz.

Unir esforços

O governador abriu a reunião apresentando trabalho realizado pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística), da Secretaria do Planejamento, Coronavírus: Exercícios de Projeção de Casos para o Rio Grande do Sul. “Precisamos unir esforços. Neste momento de dificuldades temos de deixar a política de lado e adotarmos a solidariedade”, enfatiza.

Os setores presentes no encontro, além do vice-governador e da equipe do governador que contava com os secretários da Saúde, Casa Civil, Comunicação, PGE e Metroplan, tinham representantes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público do RS, Tribunal de Contas do Estado, RTI, Fetergs, Famurs, Federasul, Farsul, Fiergs, Fecomércio, Fetag, OAB, Sindha, Ufrgs, Pucrs, Unisinos, UFCSPA, Comung, Fehosul, Cosems, Transforma, Cremers, Simers, Amrigs, Federação das Santas Casas, Sidihospa, Agas, AGV e MTG.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário