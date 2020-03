Acontece Droga Raia inicia aplicação de vacinas contra gripe em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

A Droga Raia começou a aplicar vacina contra a Gripe e outras doenças em unidades de Porto Alegre desde segunda-feira (16). Nas farmácias, a vacinação atende principalmente a população que não faz parte dos grupos de risco determinados pelo governo para receber a vacina gratuitamente. Desta forma, o restante da população também pode se proteger da doença com a vacina Tetravalente.

Além da imunização contra a gripe, a rede também aplica vacinas para prevenção da pneumonia, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, hepatite A e B, HPV quadrivalente e herpes zóster.

A vacina da Gripe nas farmácias da rede custa em média 50% menos do que nas clínicas de vacinação. Ela pode ser aplicada a partir dos três anos de idade, nos horários de funcionamento das lojas. Além disso, para dar mais comodidade aos clientes, as lojas contam com estacionamentos.

Unidades em Porto Alegre que aplicam vacinas: Rua Florêncio Ygartua, 118, Moinhos de Vento; Rua José Antônio Aranha, 423, Três Figueiras; Rua Wenceslau Escobar, 2287, Tristeza; Rua Getúlio Vargas, 1685, Menino Deus.

