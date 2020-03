Rio Grande do Sul Bento construirá 40 leitos em regime de urgência devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Obra será entregue em 30 dias tendo o apoio do Exército no trabalho de infraestrutura e de empresas locais no financiamento da edificação. Foto: Emanuele Nicola/Divulgação

Mesmo sem nenhum caso diagnosticado, uma grande mobilização social construirá uma área de isolamento com 40 leitos para receber pacientes em estado grave diagnosticados com a Covid-19. Liderado pela Prefeitura de Bento Gonçalves, por meio do Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus, o projeto contará com a participação do Exército e da iniciativa privada, que ajudará a financiar as obras. A parceria ainda envolve a direção da UPA do Município, Vigilância Epidemiológica, Hospital Tacchini, Unimed e a Associação Médica da cidade.

A expectativa do prefeito Guilherme Pasin é que as instalações estejam concluídas em até 30 dias. “Não somos uma ilha. Mesmo sem casos confirmados, precisamos atuar com energia e atitude agora. Isso salvará vidas amanhã”, destacou o prefeito Guilherme Pasin. A preocupação se acentua porque a média da população idosa da Capital do Vinho é de 12,5%.

A zona de isolamento será construída na área do Complexo Hospitalar, já em construção. Bento Gonçalves dispõe também de 20 leitos de UTI existentes no Hospital Tacchini, mais dez leitos serão entregues em abril. O decreto ainda contempla o cancelamento das aulas escolares e eventos culturais, o que deve impactar diretamente a economia local, pois Bento é umas das 20 cidades mais visitadas do país – foram 1,7 milhão de turistas em 2019.

Outras medidas se somam ao documento, como a suspensão de férias por 90 dias de todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, o não atendimento físico em determinadas repartições da administração municipal e o fechamento dos banheiros públicos. A orientação da Prefeitura é que todos os munícipes ao chagarem do exterior fiquem resguardados em casa por sete dias, mesmo não apresentando sintomas.

