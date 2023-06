Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul alerta sobre riscos de golpes no pagamento por Pix

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

É recomendado que eventuais vítimas desse tipo de golpe abram boletim de ocorrência Foto: Reprodução É recomendado que eventuais vítimas desse tipo de golpe abram boletim de ocorrência (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul emitiu alerta a população sobre os cuidados necessários no momento de efetuar pagamentos com Pix, para que sejam feitos sempre a partir dos canais oficiais do governo estadual.

No caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a recomendação é sempre utilizar o acesso de pagamento pelo canal oficial da Receita Estadual. O site verdadeiro para a geração do QR Code do pagamento do IPVA é www.sefaz.rs.gov.br/apps/ipva.

O cidadão deve evitar fazer buscas na internet, pois a ação de golpistas disponibiliza links falsos, que direcionam o contribuinte à geração de códigos Pix fraudulentos, cujo pagamento é revertido para pessoas físicas e não para os órgãos oficiais.

É recomendado que eventuais vítimas desse tipo de golpe abram boletim de ocorrência (BO) relatando o ocorrido para que as medidas legais possíveis possam ser adotadas.

Antes de efetuar o pagamento do IPVA verifique se as informações do destinatário estão corretas.

Funcionamento do Pix O Pix foi criado pelo Banco Central em 2020 e é uma das formas de fazer transferências e pagamentos bancários mais utilizados pelos brasileiros. De acordo com o Banco Central, até março, o sistema já tinha mais de 206 milhões de chaves cadastradas e mais de 1,5 bilhão de transações. Com o Pix, você pode fazer transferências e pagamentos de forma instantânea, gratuita e a qualquer dia e horário. Isso faz com que ele seja bastante popular, uma vez que os concorrentes TED e DOC não são gratuitos, só funcionam em dias úteis e podem levar mais de um dia para chegarem ao recebedor. Os principais atrativos do Pix são também os que mais chamam a atenção dos criminosos: a possibilidade de fazer transações gratuitas e instantâneas a qualquer dia e horário. Por causa disso, os usuários do serviço têm menos tempo para perceber que estão sendo vítimas de um golpe e pode não dar tempo de cancelar a operação. Não caia em golpes Antes de transferir ou pagar, verifique a identidade de quem está solicitando o Pix. Se desconfiar da mensagem, não conclua a operação. Principalmente em casos de amigos que estão em suposta dificuldade financeira; Os aplicativos estão cada vez mais simples de usar e os usuários, mais desatentos, por isso, preste bastante atenção antes de clicar para confirmar uma operação e confira todos os dados; Se não estiver acostumado a utilizar a ferramenta, a dica aqui é fazer testes com amigos e familiares que já utilizam a tecnologia para treinar as etapas. Nesse caso, vale pedir o dinheiro de volta, pois o processo não envolve nenhum custo para quem envia e recebe. Não clique em links recebidos por e-mail, mensagens de SMS, WhatsApp, redes sociais que direcionam a cadastros de chaves Pix.

