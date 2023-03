Rio Grande do Sul Secretaria de Logística e Transportes discute demandas de obras no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

O objetivo dos encontros com as lideranças da região é a troca de experiências entre gestores estaduais e municipais. Foto: Emerson Foguinho/Selt Foto: Emerson Foguinho/Selt

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, deu início nesta terça-feira (14) a uma série de reuniões com prefeitos, vereadores e representantes do Vale do Taquari.

O ciclo de encontros tem como objetivo o diálogo e a troca de experiências entre gestores estaduais e municipais sobre as obras em estradas prioritárias na região. Costella recebeu demandas e detalhou o trabalho que o governo do Estado vem fazendo no setor. Além disso, trouxe um panorama com projeção para novos investimentos.

“É importante estarmos perto das comunidades. Tenho convicção de que somando esforços, com articulação e trabalho, os resultados serão mais efetivos”, garantiu.

O secretário também destacou a importância das lideranças prepararem propostas relacionadas às demandas locais com antecedência. “Os municípios têm que se organizar desde agora. Embora não se saiba qual o orçamento para novas obras em 2023, é importante que todos os projetos estejam prontos e cadastrados para quando o governo determinar o montante de recursos a serem aplicados.”

Demandas municipais

O prefeito de Nova Bréscia, Ângelo Barbieri Baixinho, ressaltou a importância do asfaltamento da ligação entre a cidade e o município de Capitão, uma obra importante para o desenvolvimento do setor turístico e o escoamento da produção da região. Ao final, saiu satisfeito com o resultado da reunião.

“O secretário Juvir Costella fez uma grande e detalhada explanação sobre as obras em estradas na nossa localidade. Apresentamos a ele também as nossas necessidades. É fundamental essa parceria entre Estado e municípios. Foi um grande avanço para o Vale do Taquari”, assegurou Ângelo.

O prefeito de Coqueiro Baixo, Jocimar Valer, falou sobre a necessidade da ligação asfáltica do município até a BR-386, importante acesso regional e rodovia-chave para o turismo religioso. “Essa ligação não desenvolve apenas uma cidade, mas uma região.” Já o prefeito de Travesseiro, Gilmar Southier, enfatizou a importância da VRS-811, obra pleiteada desde 1998 e que, juntamente com a ERS-386, pode dinamizar o desenvolvimento de toda a região do Vale do Taquari.

Por fim, o vice-prefeito de Putinga, Moisés Beltrami, apresentou como demanda a pavimentação da ligação da cidade ao município de Relvado, em uma extensão de 10 quilômetros, que, segundo ele, vai dinamizar o turismo local.

