Rio Grande do Sul Secretaria de Turismo do RS participa, em Gramado, de evento nacional do setor

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

"Arena Abreu" foi realizada pela primeira vez na Serra Gaúcha. (Foto: Bernardo Zamperetti/Setur)

A Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul participou em Gramado (Serra Gaúcha), nessa terça-feira (5), do terceiro e último dia da “Arena Abreu 2025”, evento que reúne mais de 400 agentes de viagens e cerca de 50 parceiros do setor. Na programação, atividades de capacitação, rodadas de negócios e intercâmbio e experiências.

Trata-se de um dos principais encontros do setor turístico nacional, ao promover trocas entre fornecedores, agências e destinos. A cada edição, a iniciativa contribui para a geração de negócios e o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo. Pela primeira vez, o evento foi realizado no Estado.

A presença da Setur em eventos como esse é considerada estratégica para ampliar a competitividade do Rio Grande do Sul. Representantes da pasta também estiveram presentes com um estande institucional e materiais promocionais voltados a operadores e agências. No foco da iniciativa está o reforço da estratégia de posicionar o mapa gaúcho como destino competitivo e diversificado no mercado nacional.

Titular da pasta, Ronaldo Santini conduziu uma apresentação especial para agentes de viagens de todo o Brasil. A capacitação abordou os diferenciais do Rio Grande do Sul, com ênfase nas regiões turísticas e na campanha “Viva o Inverno Gaúcho”. Ele também destacou as ações do governo para fomentar a qualificação e a conectividade aérea. A atividade foi uma oportunidade de aproximação com quem atua diretamente na venda dos roteiros gaúchos.

“É fundamental dialogar com quem está na ponta, vendendo o nosso Estado como destino”, ressaltou. “O papel da Setur é facilitar esse trabalho com informação, estrutura e ações concretas que gerem atratividade para o Rio Grande do Sul”.

O estande da Setur serviu como ponto de apoio para divulgação institucional e articulações com parceiros estratégicos. Materiais como mapas turísticos, roteiros temáticos e guias de experiências foram distribuídos ao público presente.

Inverno

Representantes da Secretaria também participaram de encontros com operadores e lideranças do setor. “A presença institucional tem por finalidade impulsionar o fluxo turístico e consolidar o Estado como destino estratégico em todas as estações do ano”, reforça o governo gaúcho por meio do site estado.rs.gov.br.

A realização da Arena Abreu em pleno inverno potencializou a visibilidade dos destinos de clima frio, vinícolas, termas e experiências gastronômicas. O evento reforça a conexão entre Gramado e o restante do Estado, promovendo a integração regional.

Ações da Setur durante a “Arena Abreu” complementaram o calendário de atividades da campanha “Viva o Inverno Gaúcho”. A secretaria continia atuando de forma integrada com o trade, os municípios e os demais órgãos de governo para promover o desenvolvimento do setor.

(Marcello Campos)

