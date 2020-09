Porto Alegre Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre alerta sobre a importância dos morcegos para o equilíbrio ambiental

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na Capital gaúcha, vivem cerca de 21 espécies de morcegos Foto: Dyessica Machado/SMAMS/PMPA Na Capital gaúcha, vivem cerca de 21 espécies de morcegos. (Foto: Dyessica Machado/SMAMS/PMPA) Foto: Dyessica Machado/SMAMS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a proximidade da primavera, animais de hábitos de deslocamento sazonal como os morcegos, que haviam partido em março, retornaram a Porto Alegre em agosto.

A bióloga Soraya Ribeiro, chefe da Equipe de Faunas da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), alerta sobre a importância de se preservar esses animais. Segundo ela, ao contrário do que muitos imaginam, eles são importantes para o bem-estar humano.

Na Capital gaúcha, convivem cerca de 21 das 178 espécies de morcegos que se encontram no Brasil. Dessas, apenas três se alimentam de sangue. Esses mamíferos, de hábitos noturnos, sãos responsáveis pelo consumo de toneladas de insetos todas as noites. A bióloga explica que, diante disso, muitas pessoas que já reconhecem esses benefícios permitem que os morcegos permaneçam em seus forros durante o verão.

“Se não nos visitassem neste período, enfrentaríamos uma superpopulação de insetos, ameaçando com doenças como chagas, leishmanioses e dengue, além de provocarem o aumento no uso de inseticidas que contaminam o ambiente”, avalia.

Características

Morcegos são animais silvestres que existem em todas as partes do mundo, exceto nos polos, e por sua importância no equilíbrio da natureza, muitas nações já os reconhecem como fundamentais no controle de pragas agrícolas e insetos em zonas urbanas. Existem centenas de espécies, com hábitos alimentares diversos, entre frutas, insetos, carne, sangue, peixe e néctar.

Polinização

A bióloga destaca que diversas espécies vegetais – flores e frutos – também necessitam destes animais para se reproduzirem. Plantações de banana, manga e maracujá são apenas algumas que contam com a visita dos morcegos. O agave-azul, de onde se produz a tequila no México, atividade econômica que mantém muitas comunidades, só existe pela ação dos morcegos na polinização.

Draculina

Da saliva de uma espécie de morcego hematófago, também é produzida a enzima anti-coagulante chamada de draculina. “Sua utilização tem servido para o desenvolvimento de medicamentos para reverter casos de trombose e outros problemas de saúde de pessoas que sofreram acidentes vasculares”, explica a bióloga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre