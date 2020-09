Política Justiça suspende o processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Marchezan nega irregularidades e diz que o objetivo é tirá-lo do processo eleitoral Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan nega irregularidades e diz que o objetivo é tirá-lo do processo eleitoral. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça suspendeu, na manhã desta terça-feira (1º), em decisão liminar, a tramitação do processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, na Câmara de Vereadores.

O juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, reconheceu que o prefeito não teve amplo direito para a defesa. Com a decisão, o processo fica suspenso até o julgamento do mérito da ação, que ainda não tem data marcada.

Marchezan alega que houve “ilegalidade e abuso de poder” na condução do processo no Legislativo municipal.

O uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com publicidade é a base para o pedido de impeachment do prefeito, protocolado na Câmara Municipal em 31 de julho.

“Este processo de impeachment, que nos tira qualquer direito de defesa e manifestação, que atropela os ritos, só tem o objetivo de me constranger e me tirar do processo eleitoral”, afirmou Marchezan após a divulgação do relatório da Câmara de Vereadores favorável à denúncia contra ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política