Rio Grande do Sul Secretaria do Turismo e companhia aérea portuguesa firmam parceria para divulgação do RS no Exterior

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Empresa TAP Air Portugal já opera três linhas semanais entre Porto Alegre e Lisboa. (Foto: Arquivo/O Sul)

Durante evento realizado nessa quarta-feira (16) na sede da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), a Secretaria de Turismo (Setur) firmou parceria estratégica com a companhia aérea TAP Air Portugal. O objetivo é ampliar a divulgação do Estado como destino de viagens internacionais, por meio do reforço da malha entre Porto Alegre e a capital lusitana Lisboa.

A ação prevê ações conjuntas de promoção dos atrativos gaúchos nos mercados atendidos pela companhia, que dentre as europeias é a de maior presença no Brasil, conectando diretamente 13 cidades brasileiras a Lisboa ou Porto. Campanhas institucionais e específicas para o segmento fazem parte do plano.

Com a parceria, a expectativa é de estímulo ao aumento da demanda, inclusive por meio de uma futura ampliação da frequência de voos da TAP entre as duas cidades – atualmente são viagens semanais (terças, quintas e sábados), cuja duração aproximada de 11 horas é uma das mais longas em operação pela empresa.

Autoridades, empresários e representantes do setor turístico acompanharam a assinatura de uma carta de intenções sobre o tema. Na avaliação do governo gaúcho, a iniciativa também contribui com os esforços de retomada da economia e do turismo após os impactos das enchentes de maio de 2024.

“Ao atrair mais turistas internacionais e facilitar o acesso ao Rio Grande do Sul, a medida fortalece setores como hotelaria, gastronomia, cultura, transporte e comércio. O trabalho conjunto com companhias aéreas, entidades e iniciativa privada tem sido uma prioridade da Setur para reposicionar o Estado como destino competitivo no cenário nacional e internacional”, sublinha o site estado.rs.gov.br.

Maior visibilidade na Europa

O titular da Setur, Ronaldo Santini, destacou que a iniciativa representa um passo estratégico para consolidar o Rio Grande do Sul no mercado internacional:

“Fortalecer essa conexão amplia nossa visibilidade na Europa, facilita o fluxo de turistas e abre novas oportunidades. Com mais visitantes, também valorizamos nossos atrativos culturais, naturais e gastronômicos, movimentamos a economia local e aceleramos a retomada do turismo em um momento importante de reconstrução. Isso reforça o papel do turismo como vetor de desenvolvimento e geração de empregos”.

Para o diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, a iniciativa fortalece o compromisso da empresa com a promoção do Brasil na Europa:

“A parceria com a Setur reforça o compromisso da TAP em conectar o Brasil à Europa, promovendo os atrativos do Rio Grande do Sul em mais de 50 países onde operamos. Celebrar este acordo reafirma a nossa missão de divulgar as particularidades deste Estado e consolidar nossa presença como a companhia aérea europeia mais brasileira que existe”.

(Marcello Campos)

