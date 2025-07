Rio Grande do Sul Empresa de semicondutores pretende investir R$ 250 milhões em unidade no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Transformar o Estado em referência no segmento está nos planos do governo gaúcho. (Foto: Freepik)

A empresa catarinense Chipus Microelectronics apresentou ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação um projeto de atuação no Rio Grande do Sul, por meio de unidade voltada à produção de semicondutores em Cachoeirinha (Região Metropolitana de Porto Alegre). No plano está um investimento de aproximadamente R$ 250 milhões em até cinco anos, conforme tratado com o governo gaúcho em acordo de cooperação assinado em junho.

O avanço das tratativas se deu após negociações no âmbito do programa “Semicondutores RS”, desenvolvido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). Conforme o presidente-executivo da empresa, Murilo Pessatti, o agora denominado “Instituto Silicium de Pesquisa e Desenvolvimento” representa um passo inicial para a implementação de um centro de design de chips.

A previsão é de que a iniciativa traga ao Rio Grande do Sul cerca de 150 profissionais capacitados para o segmento. “Pelo trabalho que vem desenvolvendo com o ‘Semicondutores RS’, o Estado tem hoje as melhores condições do País para receber um empreendimento desse porte”, acrescenta.

“Estamos atuando para consolidar o Rio Grande do Sul como referência na área de semicondutores no Brasil. Trabalhamos tanto na atração de empresas quanto na qualificação de profissionais, e a chegada da Chipus representa esse momento tão importante que vivemos”, destaca Simone Stülp, titular da Sict. Ela e Pessatti foram recebidos na capital federal pelo secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do Ministério, Henrique Miguel.

Chipus e Tellescom

No dia 23 de junho, o governador do Estado, Eduardo Leite, assinou um acordo de cooperação com a Chipus para implantação de um centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em microeletrônica e um protocolo de intenções com a Tellescom prevendo a reserva de parte de um terreno em Cachoeirinha para instalação de unidades de encapsulamento e teste de semicondutores.

Instituído pelo Decreto Estadual nº 57.209/2023, o programa “Supercondutores RS” é voltado ao desenvolvimento da competitividade do segmento em território gaúcho, a partir de investimentos e incentivos fiscais à inovação e tecnologia. Já foram lançados dois editais, prevendo a destinação de R$ 17 milhões: “Techfuturo Semicondutores”, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), e “Inova Semicondutores”, pela Sict.

(Marcello Campos)

