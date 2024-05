Rio Grande do Sul Secretaria Estadual da Educação se reúne com Instituições de Ensino Superior para debater o retorno da comunidade escolar

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que o momento é de adaptação. “77% da comunidade escolar já está atuando com foco no acolhimento." (Foto: Divulgação/Seduc-GO/Arquivo)

A Secretaria da Educação do RS se reuniu, nessa quarta-feira (29), com representantes de Instituições de Ensino Superior (IES) e com o Fórum Estadual de Formação dos Profissionais da Educação Básica (Forprofe-RS) para debater ações que contribuam para a retomada das atividades escolares diante da crise climática.

No encontro, que ocorreu de forma remota, foi apresentado um panorama da situação das escolas da Rede Estadual e a viabilidade de atuação das universidades, por meio de suporte técnico, didático e de infraestrutura, com o aproveitamento dos espaços ociosos das instituições.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que os dados são reais e que o momento é de adaptação. “77% da comunidade escolar já está atuando com foco no acolhimento. Estamos trabalhando com psicólogos, uma equipe da Associação da Pedagogia de Emergência, Núcleo de Cuidado e Bem-Estar, além de mais de 600 pessoas formadas para criar um ambiente seguro e acolhedor nas escolas”.

A titular da pasta também reforçou a necessidade de intensificar os conhecimentos socioemocionais e ambientais nos currículos escolares.

Na ocasião, o presidente da Associação de Escolas Superiores de Formação de Profissionais do Ensino do Rio Grande do Sul (Aesufope), Sérgio Franco, abordou a elaboração de medidas para diminuir a evasão escolar, principalmente no Ensino Médio; aulas comunitárias fora dos espaços tradicionais; atuação dos alunos de licenciaturas junto aos professores da Rede, entre outras.

Ações em escolas

No início desta semana, o governo do Estado firmou um termo de cooperação com o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS) para implementar um conjunto de ações nas regiões afetadas pelas enchentes. O acordo garante a realização de iniciativas nas áreas de educação e saúde, com objetivo de ajudar na retomada dos municípios atingidos.

Denominado “Sesi ao Seu Lado”, o programa estabelece e detalha um cronograma de atividades, que envolvem ajuda humanitária, ações de acolhimento, assistência médica emergencial e suporte educacional. Os trabalhos previstos contarão com profissionais especializados e disponibilizarão equipamentos e materiais para a realização das medidas. O Estado proporcionará as condições para o Sesi agir, garantindo o acesso a locais apropriados e apoiando institucionalmente as ações desenvolvidas.

Na área da educação, o programa contempla a retomada de até 200 escolas, incluindo apoio psicopedagógico e psicossocial para equipes e estudantes, cursos de formação, cedência de materiais didáticos, esportivos, livros, kits de robótica e instrumentos musicais, além de materiais de higiene e de limpeza. Também serão implementadas ações afirmativas para auxiliar na continuidade e conclusão da escolaridade dos alunos.

A secretária da Educação destacou a importância de parcerias estratégicas para enfrentar os impactos das inundações. “É algo absolutamente essencial em um momento em que todos se unem pela reconstrução, ressignificação, reinvenção de um Estado que precisa e vai voltar a ser próspero, exuberante e feliz. A gente está vivendo um contexto difícil, mas são ações como essas que nos ajudam a superar”, ressaltou Raquel Teixeira.

