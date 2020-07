Saúde Secretaria Estadual da Saúde recebe 3,5 mil inscrições de voluntários para reforço no atendimento à Covid-19

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

A plataforma, lançada em 26 de março, está no site do governo do Estado que reúne informações sobre o coronavírus Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo A plataforma, lançada em 26 de março, está no site do governo do Estado que reúne informações sobre o coronavírus. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo

O canal de cadastro de voluntários para atendimento à Covid-19, iniciativa da SES (Secretaria da Saúde), recebeu cerca de 3,5 mil inscrições desde a divulgação do formulário. A plataforma, lançada em 26 de março, está no site do governo do Estado que reúne informações sobre o coronavírus.

Entre os voluntários que se cadastraram, 1.979 são profissionais da área da saúde. Inscreveram-se médicos, enfermeiros, psicólogos, cuidadores de idosos, entre outras especialidades. O restante pertence a outras categorias profissionais, incluindo as áreas de Direito, Ciências Contábeis e Informática.

Carina Fischer Feddern, 25 anos, aluna do 3° semestre do curso de Farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é voluntária na Farmácia de Medicamentos Especiais. Desde que iniciou as atividades, há dois meses, a estudante atua na atenção básica e na dispensação de medicamentos.

Para ela, além de promover muito aprendizado, a experiência está sendo marcante. “Sempre atuei em laboratório, nunca tive de lidar diretamente com as pessoas, por isso, está sendo muito importante. É um bom momento para nós nos abrirmos para o mundo e procurarmos entender o outro. Acredito que devemos estar sempre de braços abertos para as pessoas e, mais do que nunca, temos de ajudar quem precisa”, afirmou.

Como realizar o cadastro

O voluntário deve preencher o formulário de cadastro, que pode ser acessado neste link. Existe uma aba específica para profissionais da saúde e outra para quem atua em outras áreas. Para que o voluntário seja convocado para exercer as atividades, deverá passar por um protocolo, incluindo entrevista. O preenchimento não garante a entrada em exercício.

As atividades que estão sendo executadas dependem da necessidade dos locais específicos em que o voluntário foi lotado, sob supervisão de um responsável. Os voluntários estão sendo convocados conforme a necessidade identificada pelos departamentos e setores da Saúde.

