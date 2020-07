Rio Grande do Sul Governo gaúcho quita os salários de maio dos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

O pagamento referente à folha de junho começa nesta sexta Foto: Marcos Santos/USP Imagens O pagamento referente à folha de junho começa nesta sexta. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governo do Rio Grande do Sul quitou, nesta quarta-feira (08), os salários de maio de todos os servidores do Poder Executivo.

Uma parcela da folha ainda estava em aberto. O depósito foi realizado para 4% dos vínculos (acima de R$ 10,5 mil líquidos).

O governo do Estado inicia o pagamento referente à folha de junho nesta sexta-feira (10), quitando os salários dos servidores que recebem até R$ 1,5 mil líquidos (23% dos vínculos).

