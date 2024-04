Rio Grande do Sul Secretaria da Educação recebe inscrições para professor e outros cargos na rede estadual

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inscrições prosseguem até o dia 2 de maio pela internet. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o dia 2 de maio, a Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul recebe inscrições para contratos temporários de professor, especialista em educação e funcionário em estabelecimentos da rede pública estadual nas mais variadas cidades, conforme a demanda. O procedimento é realizado exclusivamente por meio de formulário on-line no site educacao.rs.gov.br.

O edital determina como critérios de classificação a titulação e experiência comprovada no cargo pretendido. As vagas abrangem Ensino Básico, Fundamental ou Médio, Cursos Técnicos (inclusive no segmento agrícola) e Educação Especial ou Indígena. Em todas as opções, a carga horária é de 40 horas semanais.

Já candidatos a especialista em educação podem escolher entre as atribuições de orientador e supervisor escolar. Outro aspecto salientado pela Seduc é que, a exemplo de outros processos seletivos realizados na esfera pública, há reserva de vagas para pessoas negras, trans, indígenas ou com deficiência.

Cronograma

A lista de candidaturas homologadas tem divulgação prevista em até 30 dias após o encerramento do prazo para manifestação de interesse. Já a validade dos contratos será de um ano, a contar da confirmação dos resultados do certame.

Dúvidas podem ser esclarecidas mediante contato com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) à qual está vinculada o município onde se pretende trabalhar. A lista das 39 unidades pode ser consultada no edital – em Porto Alegre (1ª CRE), o telefone é (51) 3288-4747.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/secretaria-estadual-de-educacao-abre-cadastro-temporario-de-professores-e-outros-cargos/

Secretaria da Educação recebe inscrições para professor e outros cargos na rede estadual

2024-04-24