Rio Grande do Sul Secretária gaúcha conhece em Nova York o trabalho do departamento para situações de emergência

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Marjorie Kauffmann cumpre uma série de agendas nos Estados Unidos. (Foto: Arquivo/Senge-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio a uma série de compromissos oficiais nos Estados Unidos, a secretária gaúcha Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura), realizou nessa segunda-feira (23) uma visita técnica à Agência de Gerenciamento de Emergência da cidade de Nova York. O órgão é responsável pelo planejamento e coordenação de ações de resposta aos mais variados incidentes.

A estrutura é composta por cerca de 150 profissionais de diferentes especialidades e tem papel fundamental antes, durante e após situações que vão desde tempestades até um eventual ataque terrorista como o de 11 de setembro de 2001, quando extremistas islâmicos lançaram aviões contra os icônicos prédios do World Trade Center.

Durante a visita, a titular da pasta estadual conheceu de perto os sistemas que integram o centro de comando e controle da cidade, reformulados após o episódio de 23 anos atrás: “Nova York conta com cerca de 8 milhões de habitantes, ao passo que o Rio Grande do Sul tem 11 milhões, ou seja, várias das políticas públicas aqui adotadas podem servir de exemplo ao nosso Estado”.

Ela acrescentou: “Além do reforço de estruturas físicas e sistemas, as autoridades locais deram prioridade à educação para o risco como importante ferramenta de preparação”.

Outro destaque da agenda de Marjorie foi o contato com os responsáveis por um projeto de casas temporárias implementado na cidade em 2007: “São estruturas muito semelhantes às que estamos utilizando no Rio Grande do Sul. Demandam três meses de construídas e podem ser transportadas de navio ou mesmo caminhão”.

A Agência de Gerenciamento de Emergência de Nova Iorque (“NYC Emergency Management”, na nomenclatura em inglês) foi estabelecida em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente focado na preparação contra possíveis ataques aéreos inimigos, o escritório foi reformulado em 1950 para enfrentar outra ameaça, em tempos de “Guerra Fria” contra a então União Soviética: um ataque nuclear.

Nas décadas seguintes, o órgão passou por diversas reestruturações. Essa trajetória incluiu a criação de um Conselho de Controle de Emergências (1961), sua transformação em Escritório de Gestão de Emergências dentro do Departamento de Polícia da cidade (1984), entidade independente (1996).

Próximos comprimissos

Marjorie está na cidade norte-americana com outros membros do governo gaúcho desde o dia 19. Na ocasião, ela participou de evento na assembleia mundial de governos locais e regionais organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia seguinte, foi a vez de uma reunião com o cônsul-geral do Brasil na cidade, Adalnio Ganem. Pauta: questões de adaptação e preparação para mudanças climáticas no Rio Grande do Sul, além do detalhamento de ações do Executivo para reconstrução do Estado.

Já em 21 e 22 de setembro, participou em um painel sobre o enfrentamento dos riscos globais frente às mudanças climáticas. Também compareceu à cerimônia oficial de abertura da Semana do Clima de Nova York.

Nesta terça-feira (24), a comitiva estará em Washington, capital dos Estados Unidos, para um encontro com representantes do Banco Mundial. As atividades são acompanhadas pela coordenadora da Assessoria do Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Daniela Lara.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/secretaria-gaucha-conhece-em-nova-york-o-trabalho-do-departamento-para-situacoes-de-emergencia/

Secretária gaúcha conhece em Nova York o trabalho do departamento para situações de emergência

2024-09-24